【交通意外】龍翔道重型吊臂車疑失事翻側　往觀塘方向全線仍封閉

▲ (香港突發事故報料區FB圖片)

龍翔道發生交通意外，一名司機受傷。

事發在龍翔道天橋近彩虹邨、往九龍灣方向，警方今日（14日）早上5時43分接報，指一輛重型吊臂車懷疑失事翻側，導致司機擦傷。

運輸署指，較早前因交通意外而封閉的龍翔道天橋(往荃灣方向)近彩虹邨的快線現已解封，龍翔道天橋(往觀塘方向)近彩虹邨的全線仍然封閉。受影響巴士路線38,40,40P,80,80P,89,A29,E22,E22A及E22S須改道行駛。前往觀塘及九龍灣的市民應提早計劃行程路線，並盡量改用鐵路服務。現時上址交通擠塞。

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記者：余思嵐