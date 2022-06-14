【特首卸任】林鄭月娥無意置業 　稱「兩子都不在港發展」

▲ 特首林鄭月娥（左二）表示，對旅遊充滿期望。圖為她2018年聖誕節，與丈夫林兆波（右二）及兩名兒子赴山東濟南旅遊。（林鄭Fb圖片）

特首林鄭月娥即將結束42年的公務生涯，並搬離居住5年的禮賓府，但她無意在港買樓：「這個年紀為何還要買樓？兩個兒子又不需要在香港居住！」

指買樓款項 夠租屋百年歸老

林鄭和丈夫只在中山有一個自住物業，她在訪問中表明，沒需要在香港置業，認為買樓的錢已足夠她租屋到百年歸老。她又認為，租樓有其彈性，「住一年半載後，喜歡第二個地方又可以搬，而且毋須將物業留給兒子，他們應該都不會在港發展。」

她說，自己以往大部分時間都住在政府的公務員宿舍，都是因為「有樓住就可以，對個人資產不放在心上。」

「真退休」發掘興趣 盼可旅遊

有「好打得」之稱的林鄭，昨日稱還有17天便退休，她強調，自己不會退而不休，而是要做到「真的退休、勤力退休」，更分享一本10年前獲贈的書籍《落力退休》，作者在中年退休後，喜歡做甚麼就做甚麼。

不過，林鄭月娥坦言，過去42年的公務生涯沒有甚麼興趣，未來都要重新思考及發掘自己的興趣所在。

林鄭又透露，與丈夫林兆波的興趣大不相同，但她與很多港人一樣，同樣對旅遊充滿期望，「如非檢疫問題，可以前往旅行的地方，都可以花幾年時間，如此多地方可以遊覽。」

她更歎道：「香港積累了很多無法去旅行的人，無法去旅行，真的很慘！我都希望，能夠早日解除所有限制措施。」

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責任編輯：劉婉雯