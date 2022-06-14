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【封區檢測】港府圍封葵涌葵芳邨葵正樓　屯門龍門居第4座及第11座揪5宗陽性【不斷更新】

社會 17:20 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(梁偉榮攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】圍封葵涌葵芳邨葵正樓

政府下午5時起圍封葵涌葵芳邨葵正樓，目標是在明日（15日）上午約9時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:12】屯門龍門居第四座及第十一座發現5宗陽性檢測個案

屯門龍門居第四座及第十一座約1368名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪476戶，當中66戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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