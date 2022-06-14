【第五波疫情】本港確診數字增加　林鄭月娥：6月底前不會放寬社交距離措施【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

行政會議今日（14日）召開本屆政府任內最後一次例行會議，特首林鄭月娥今早出席她任期內最後一次行會前見記者。

【10：05】

被問到香港何時重新開放關口，林鄭月娥回應指，明白到不少業界，例如金融界促請更放寬社交距離措施，但她稱，現時不是她可以決定，她任期只剩下2星期，若有更新反而會造成混亂。

【10：00】

林鄭月娥表示，港府仍然會竭盡全力去維持本港疫情穩定，創造領導人訪港條件。

【09：55】

至於疫情，林鄭月娥指在這兩星期出現變化，個案水平上升至700至800宗水平，及各項監測水平，包括污水檢測病毒量以及圍封強檢的病毒量，都發現陽性個案，值得關注。不過最重要是有沒有出現重症或者嚴重個案，醫管局住院個案，絕大部分是輕微或者沒有徵狀，在371名住院只有22名是重症，其中3人需要深切治療，今次增加陽性個案，未為公營醫療帶來壓力，重申直至6月底不會放寬防疫措施。

【09：52】

林鄭月娥首先指出，本屆政府最後一次的例會，5年期間香港遇到很多挑戰，亦因為有疫情或者社交距離而打亂了，本屆政府行政會議例會約220次，與上屆政府5年任期的開會次數相約，感謝行會成員，特別是非官守成員。

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記者：李榮忠