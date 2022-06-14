【公務員薪酬】林鄭月娥：公務員薪酬社會聲音有爭議　將交下屆政府處理

▲ 行政長官林鄭月娥主持任內最後一次行政會議。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今早（14日）出席行會前見記者，除了交代疫情增加值得關注後，她亦表示由於今年公務員薪酬調查有爭議，將交下屆政府處理。

在記者會上，被問到公務員薪酬調整方案，林鄭月娥指出今年是比較特殊，更加涉及認真評估，包括6個考慮因素，以讓行會作出決定。她表示以往的薪酬調查指標，社會是普遍接受，不過今年的指標出來的水平，在社會的聲音是好有爭議，故此今年的決定要產生的結果是比較複雜，不過不會因為複雜而不做，因為考慮的因素包括公務員士氣，要由即將離開的班子去決定是不太適合，應該留待下一屆政府處理。

林鄭月娥指出，今日是本屆政府最後一次例會，在安排上是處理不了公務員薪酬調查，她表示明白公務員有些失望，只是讓下屆政府有空間，以及處理對未來管治有影響的政策。她強調實際上有關調整是有追溯力，不論是何時調整，都是根據4月1日的財政年度生效。

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記者：余思嵐