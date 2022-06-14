【七一回歸】郭富城+張學友領軍演回歸騷？　 網上名單未見MIRROR COLLAR蹤影

▲ 網上流出回歸騷演出名單，有指演出陣容包括郭富城、張學友。

回歸騷的演出名單惹來網民討論，事關微博日前流傳「香港特別行政區成立25周年紀念文藝晚會」演出單位，當中有郭富城、張學友、容祖兒等重量級歌手，也有憑參加《聲生不息》於內地爆紅的新生代歌手曾比特（Mike），眾星雲集！

不過，人氣男團MIRROR及女團COLLAR就未有出現在流傳的名單內，但有TVB組合After Class的四小花。

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網上流傳名單

網上消息指回歸騷將在周四（6月30日）舉行，而網上流傳的演出名單包括：張學友、郭富城、陳偉霆、鍾鎮濤、容祖兒、張智霖、楊千嬅，也有因參加《聲生不息》於內地人氣急升的林子祥、葉蒨文、李克勤、曾比特、炎明熹。

其他「本地薑」還有菊梓喬、吳若希、姚焯菲、詹天文、鍾柔美等。至於內地藝人方面有易烊千璽、關曉彤、張子楓等同獲邀演出。

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曾傳MIRROR被點名

有指各個免費電視台均會進行直播，包括無綫翡翠台、ViuTV、香港開電視、港台電視31，即是ViuTV直播，但皇牌MIRROR卻沒份演出。

但網上流傳的名單中未見有MIRROR的出現，可是在另一方面，早在本年4月有消息指MIRROR被點名參與今年7.1回歸騷，因MIRROR的人氣、青春及活力而獲政府看中，MIRROR亦視當天演出為7月尾開鑼的紅館騷作熱身。

而在去年12月31日，香港旅遊發展局「跨年倒數演唱會」中，MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、香港管弦樂團有份演出。

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