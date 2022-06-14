  • 29°C
香港時間 : 2022614日 (週二) 11:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】郭富城+張學友領軍演回歸騷？　 網上名單未見MIRROR COLLAR蹤影

娛樂 10:15 2022/06/14

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

網上流出回歸騷演出名單，有指演出陣容包括郭富城、張學友。

回歸騷的演出名單惹來網民討論，事關微博日前流傳「香港特別行政區成立25周年紀念文藝晚會」演出單位，當中有郭富城、張學友、容祖兒等重量級歌手，也有憑參加《聲生不息》於內地爆紅的新生代歌手曾比特（Mike），眾星雲集！

不過，人氣男團MIRROR及女團COLLAR就未有出現在流傳的名單內，但有TVB組合After Class的四小花。

最新影片推介：黃婉華專訪

網上流傳名單

網上消息指回歸騷將在周四（6月30日）舉行，而網上流傳的演出名單包括：張學友、郭富城、陳偉霆、鍾鎮濤、容祖兒、張智霖、楊千嬅，也有因參加《聲生不息》於內地人氣急升的林子祥、葉蒨文、李克勤、曾比特、炎明熹。

其他「本地薑」還有菊梓喬、吳若希、姚焯菲、詹天文、鍾柔美等。至於內地藝人方面有易烊千璽、關曉彤、張子楓等同獲邀演出。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

曾傳MIRROR被點名

有指各個免費電視台均會進行直播，包括無綫翡翠台、ViuTV、香港開電視、港台電視31，即是ViuTV直播，但皇牌MIRROR卻沒份演出。

但網上流傳的名單中未見有MIRROR的出現，可是在另一方面，早在本年4月有消息指MIRROR被點名參與今年7.1回歸騷，因MIRROR的人氣、青春及活力而獲政府看中，MIRROR亦視當天演出為7月尾開鑼的紅館騷作熱身。

而在去年12月31日，香港旅遊發展局「跨年倒數演唱會」中，MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、香港管弦樂團有份演出。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
12:16 2022/04/19
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
【內幕】郭富城好武功律師　相隔22年與吳鎮宇再合作
19:01 2022/06/06
【內幕】郭富城好武功律師　相隔22年與吳鎮宇再合作
【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣　Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途
11:08 2022/06/13
【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣　Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途
【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】
15:54 2022/06/10
【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】
【野人老師】Frankie+Stanley回應賣飛問題　 MIRROR演唱會以最佳狀態示人
16:37 2022/06/12
【野人老師】Frankie+Stanley回應賣飛問題　 MIRROR演唱會以最佳狀態示人

你可能感興趣

【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
12:16 2022/04/19
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
【內幕】郭富城好武功律師　相隔22年與吳鎮宇再合作
19:01 2022/06/06
【內幕】郭富城好武功律師　相隔22年與吳鎮宇再合作
【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣　Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途
11:08 2022/06/13
【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣　Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途
娛樂人物職業 Mirror After Class COLLAR 鍾柔美 姚焯菲 詹天文 炎明熹 曾比特 葉蒨文（歌手）

最高瀏覽

【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
12:20 2022/06/13
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
16:09 2022/06/13
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯
14:30 2022/06/13
【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯