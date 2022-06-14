【致肥陷阱】茶餐廳凍飲含糖量高　叫少甜最多減近40%卡路里

▲ 茶餐廳凍飲含糖量高，嗌少甜最多減近40%卡路里。

夏天熱辣辣，不少人都愛在茶餐廳叫杯凍飲。而這些飲品本身含糖量高，有人慣性選擇「少甜」，但是否知道嗌少甜可以減多少卡路里？澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）在Instagram專頁發文，列舉4款經典港式凍飲卡路里；其中一款「少甜」後可減近40%卡路里。

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4款經典港式凍飲卡路里（每100毫升計算）

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雖然少甜對比起正常甜度是較好的選擇方案，不過啊家提醒，嗌「無糖」仍是最好選擇。

就成人每日糖份和熱量攝取量上限，世界衛生組織建議將糖分降至5%，即少於25克或6茶匙糖，將能減低蛀牙和肥胖風險；總熱量攝取定約1,500-2,000卡路里。

而食物安全中心建議市民可選擇熱飲。由於凍飲較大杯，且冰塊會稀釋飲料味道，因此會加入較多糖，凍飲含糖量較熱飲多。而且熱飲大多會另附糖包，可自行調較甜度。所以，熱飲一般較凍飲健康，亦較適合需要控制體重的人士。

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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會認可的註冊執業營養師。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram)的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於 NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理以及飲食治療改善腸易激綜合症。

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責任編輯：張沛