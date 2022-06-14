【MIRROR演唱會】鏡粉出招轉讓實名制MIRROR門票　網上尋同名同姓有緣人原價放飛

▲ 鏡粉出招轉讓實名制MIRROR門票，網上尋同名同姓有緣人原價放飛。

人氣男團MIRROR即將舉行的紅館演唱會一票難求，大會為求杜絕黃牛、提高鏡粉成功購買機會，今次更宣布採取實名制方法售票，大會表示已出售門票未能轉名，持票人士亦只能以半價退票。

近日有鏡粉開設新群組，希望讓有需要的持票人士尋找到同名同姓的人，原價轉讓門票。

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推行實名制售票

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）及王智德（Alton）組成的人氣組合MIRROR，於今年4月底宣布在7月舉行團隊首個紅館騷。

記者會上MIRROR宣布開演10場，但由於外間搶飛潮太過激烈，大會決定多加兩場官方鏡粉MIRO特別場，並決定將公開發售門票以實名制方式出售，觀眾購票及入場時需要提供身份證或護照的全名作核實用途，已購入的門票不得轉讓、更換場次及更改持票人姓名。

如持票人士因事未能出席，只能夠以票價面值半價退票（不包括任何手續費）。

公開發售後，未能成功購票的鏡粉難掩傷心，不過成功購票的觀眾亦有不少難處，例如有網民在討論區開帖，表示自己在購票過程因為太緊張，錯手填錯同行友人的個人資料大感煩惱，亦有網民購票後因事未能在開騷當日出席。

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尋找同名同姓鏡粉

香港人靈活變通，近日就有粉絲開設通訊群組，以「尋找同名同姓的Mirror fans 原價放"Mirror實名制"同名同姓」為題，希望能解決門票轉讓問題，群組強調只能以原價加上原有手續費作買賣，並且只準放票不能求票，短短兩日群組超過有超過4500人加入。

不過群組內可供轉讓的門票不多，有網民笑言想要尋「世上另一個我」，而每當有人成功配對，群組成員都替他們感到高興。亦有網民笑稱，可能要考慮花錢改名及換身份證，用來配對轉讓的MIRROR門票。