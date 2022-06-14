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【榴槤自助晚餐】W酒店果皇盛宴只限6月25日供應　每位888元歎榴槤入饌鹹甜佳餚【內附連結】

休閒消費 10:23 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

香港W酒店的KITCHEN餐廳推出「果皇盛宴」自助晚餐。

盛夏飄來榴槤清香，香港W酒店的KITCHEN餐廳推出「果皇盛宴」自助晚餐，細味一系列由行政總廚Jeffery Siew師傅精心構思的榴槤美饌，限定菜式只限於6月25日(本周六)晚上供應。
 
食客可以品嘗鮮味爆發的時令海鮮、豐膄甘香的即切肉食扒類，還有多款由總廚特意炮製以當造果皇入饌的特色鹹甜佳餚，包括惹味濃郁的榴槤咖喱魚、馬拉盞貓山王榴槤蝦仁炒飯、榴槤莎樂美腸薄餅、泰國金不換榴槤薯蓉豬肉批、馬蹄榴槤核排骨湯等美饌。

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當然亦不要錯過繽紛水果區的即開貓山王榴槤及D24榴槤，香濃滋味令人再三回味。
 
一系列甜品中，包括香芒榴槤蛋糕、榴槤巴斯克焦香芝士蛋糕、榴槤焦糖燉蛋、椰香榴槤意式奶凍、朱古力榴槤拿破侖等，多款令人心醉的誘人甜點，讓濃厚的榴槤醇香彌漫唇齒。

KITCHEN餐廳「果皇盛宴」自助晚餐

日期: 2022年6月25日 (周六) 
時間: 下午6時至晚上9時30分
價目: 成人每位888元 / 小童每位498元(以上價錢另加一)  
查詢或預訂: 3717 2299
按此可訂座

記者：招美寶

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