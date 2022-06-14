【三台收視】《十八年後2.0》《尋人記II》成功搶收視　《聲夢傳奇2》首集成績不理想

之前TVB收視不如理想，當中《雙生陌生人》平均收視只有13.5點，打破去年《刑偵日記》的13.77點紀錄，創TVB 54年來最低收視紀錄。

TVB「壯士斷臂」刪《雙生陌生人》5集換《十八年後的終極告白2.0》上陣策略成功， TVB公布三台在上周（6月6日至12日）的電視直播收視，《十八年後的終極告白2.0》播出第2周，收視為15.6點，即有約101.3萬觀眾，較上周微升0.9點，可說收復《雙生陌生人》失地。

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《尋人記II》收視上升

外購劇《尚食》及《愛．回家之開心速遞》收視分別為19.6點及21.2點。而《東張西望》繼續是TVB收視皇，周一至周五平均收視為21.4點，周六日分別都有20點及22.9點收視。

至於贏盡口碑的《尋人記II》收視有16.1點，即是約104.6萬觀眾，較上周升1.5點之多。

▲ 《尋人記II》

《聲夢2》《冥冥之中》欠理想

不過《聲生不息》則錄得17點，比對上一周微跌0.2點。可是重頭製作《聲夢傳奇2》上周六（6月11日）首播，收視卻為12.1點，即約78.6萬觀眾，80萬也未到，為TVB近6星期同時段最低收視的節目，成績未如理想，但只是播出第1集，或有望發力追。

至於ViuTV開播以來被網上劣評的新劇《冥冥之中》，首周收視3.3點，成該台本年收視最差港劇，到第二周跌勢不止，下降至2.9點。綜藝節目方面，《我哋係COLLAR》較上周上升0.1點，取得2.9點收視。

▲ 《聲夢傳奇2》

而香港開電視的《空間改造王》繼續成該台收視救星，錄得為4.2點收視，較對上一周升0.5點。《山旮旯睇樓團2》及《健康原因講多D》的收視分別為3.2點及3.4點。

另外，香港開電視也加入劇集收視戰，昨晚（6月13日）首播林峯、周秀娜主演的警匪劇《黑金風暴》，下周一（6月20日）起播謝君豪及胡杏兒主演的《獅子山下的故事》。