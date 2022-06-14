【男生選美】24歲空少海外選全球先生無尷尬　港區揀卒人：男生選美一個條件最重要

選美活動好像從來都是為女士而設，但其實男士選美從來沒有停止過，而且國際化程度能與女士們媲美，當中全球先生（Mister Global） 競選更是全球3大國際男性選美盛會之一。

每年，葉Fun都會在港揀卒男生往海外出征，例如剛完成賽事的Anthony（羅俊豪），今天兩人一起並肩大談男生選美的喜與樂。

選美活動從來不是女士們的專利，過往香港先生只是每隔數年曇花一現的電視節目，相比於來自不同國家男士參賽的全球先生（Mister Global），本地電視台的出品完全談不上國際化。

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但往往因為知道這比賽的人不多，所以作為香港官方揀卒者，葉Fun每年在本地找尋人選方面都頭大如斗。不過，他負付起這責任，背後都是一種緣份。

葉Fun說：「第一份工作在商業電台當廣告撰稿員，之後轉工在一間上市公司當marketing，適逢公司於2008年要在澳門舉辦國際小姐選舉，我做了兩屆籌辦工作，及後公司停辦。」

▲ 24歲的Anthony早前裹赴泰國出席全球先生選美比賽，他說：「在10日的比賽過程中增加了使命感，畢竟自己的言行舉止代表著香港。」（攝影：湯致遠）

但他轉戰公關，離開前寫了一封電郵給選美大會：「意謂多謝兩年來合作無間，誰不知事隔一年，再次收到大會的電郵詢問有沒有澳門的佳麗有興趣參加選美活動，到這一刻我才懂得原來大家要參加國際性的選美比賽，是不須要經過電視台舉辦的節目才可以參賽。」

葉Fun補充，到了2015年，TVB不再派女生出席國際小姐比賽，當時他想了片刻，就將香港的版權買下來，嘗試自己找有潛質的本地佳麗參賽。到了2016年和2018年，亦開始找男士出席國際先生和全球先生比賽。

▲ 因為疫情影響，令全球先生比賽的日期一改再改，Anthony（左）和葉Fun（右）亦因此肩付起漫長的準備工作，長久的合作關係令他倆像哥哥和弟弟般。（攝影：湯致遠）

找男士選美難上加難

不過，要找本地男士參加選美比賽，當中的過程可以想像得到非常困難，畢竟男生要給人評頭品足，在香港看似開放但其實相當保守的社會，參賽的男生必須俱備強大的心理質素方可。

葉Fun除了找朋友推介外，亦會在社交媒體如Instagram裏主動出擊私訊聯絡對方，然後再相約出來詳細解釋賽事機制和了解對方性格是否適合參賽。就好像早前在泰國完成國際先生選舉的香港區代表Anthony，24歲的他自言參選前沒有半分猶豫。

▲ Fredrick說現在選美中的民族服裝已經有變，趨向於cosplay和有幻想空間的設計，就好像Victoria's Secret的時裝展，所以今次的服裝找來本地塗鴉藝術家「渠王」嚴照棠的作品一用，給外國認識香港的Pop Art文化。（圖片由受訪者提供）

Anthony笑著說：「我於2019年當上空中服務員，同時身兼part time模特兒的工作，模特兒公司裏其中的一位女模朋友曾經參選國際小姐，經她介紹我認識了葉Fun。」

他笑指：「因為有朋友曾參選得知背景無誤，我幾乎立即就答應出戰。哈﹗當然，另一個原因是我從小到大都喜歡周遊列國，所以選擇空中服務員的工作，但自從2019年疫情後飛往外地的次數大大減少，我可以藉著這次比賽出外和認識更多來自不同國家的朋友呢﹗」

選美的準備

擁有一副明星相的Anthony參加選美比賽自然順利過關，葉Fun亦不諱言，參加者如果是靚仔靚女自然相得益彰，但最終勝利與否，還看參賽者的心態最是要緊。

葉Fun說：「選美比賽不能缺少樣貌和身段，但漂亮與否非常主觀，沒有一定標準。基本上，我挑選國際先生的參賽者會選擇男人味較重的男士，而全球先生大會方面會比較鍾情於boylish的男生，因此，Anthony非常合適。」

▲ Anthonty笑言比賽就像入了boy camp，更發現原來泰國和菲律賓等地對選美比賽視為當地盛事，他得到地區選拔首名後，Instagram追隨者人數由4,000躍升至過萬人次。（圖片由受訪者提供）

他表示，當男生答應參選時，要在賽前的數個月為他準備參賽的服裝、訓練他對鏡頭的敏感度和身段特訓等，過程非常忙碌。他笑言，Anthony是次比賽更是比以往數屆來得辛苦，因為疫情關係，令比賽日期一拖再拖，他要保持身段和心理狀態隨時飛往泰國，其實很不容易。

可幸的是辛苦亦沒有白費，Anthony在10日漫長的比賽過程中，曾在地區選拔獲得當地市民投票成為冠軍，總決賽亦進入頭10名，成績相當不俗，而他自己亦享受比賽過程，完成後更自覺思想成熟了。

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Anthony說：「10日的比賽過程，只有最後兩天須要登上舞台，其他時間和來自不同國家的參賽者走訪當地不同的社區設施，感覺好像去到男生的遊學團一樣。」

他和來自柬埔寨的男生同房，大家認識後，對方不諱言參賽目的只是希望更多人可認識自己的國家：「這一種單純的目的，聽後很感動和尊敬，到今天我和他仍然保持聯絡呢！」

Anthony表示自己性格很獨立，本身不太理會別人對自己的看法，所以才參加選美：「人生是屬於自己的，不應該因為其他人對你的看法而作出改變或妥協，香港的男士自有其外人模仿不來的特質，加上港人適應力強，只要有信心，港男都會有發光發熱的機會。」

鳴謝場地提供：魚治（太古廣場）

記者：何偉雄