【兒童榜樣】母攜子看消防車見消防員吸煙及被呼喝　媽媽籲勿自毀形象

▲ 母子見到消防員吸煙，媽媽認為消防員應該注意形象。

消防員救急扶危，形象正面，許多小朋友都視消防員為偶像，更會對消防裝備，包括消防車產生濃烈興趣。有家長就在社交平台發文，指帶兒子看消防車時，見消防員吸煙及被呼喝，她呼籲消防員勿自毀形象。

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有媽媽在公務員secrets投稿。帖文中的媽媽表示，自己每個星期都會帶兒子探望長者，期間經過消防局，因兒子崇拜消防員，會順路看消防車，惟有一次或走得太近，被消防員呼喝，「無奈有次畀阿Sir大聲呼喝，囝囝都大嚇一驚，可能我哋企得太近啦」。

其後該媽媽表示，「囝囝就開始無咁鐘意睇消防車」，此外，兒子另一次又見到消防員在消防局內的花園吸煙，「，囝囝問我點解阿sir咁曳要食煙又咁惡，係咪個個消防員都會食煙嫁？唉，我都唔知可以點教囝囝」。媽媽指，

只希望係度可以提醒返咁多位消防員哥哥，你地嘅形象係小朋友嘅學習對象，唔好一手破壞。

帖文引起網民熱議，不過大多數網民都不同意事主的觀點，有人認為，教導小朋友是父母責任，「世界係好係壞都好，要點去指引個小朋友都係家長既決定」。同時也有人認為吸煙雖不健康，但「消防員都係人」，可能會有不良嗜好，只是世界並非是非黑即白，不能因吸煙習慣而判斷一個人是壞人，「唔食煙、唔講粗口、唔惡（喺人面前）， 唔代表個啲人特別好」。此外，也有人質疑，兩母子被消防員呼喝，很可能是走得太近，消防員怕出車時發生危險。

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責任編輯：王明芳