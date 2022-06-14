【西九故宮】香港故宮開幕展頭四周門票今早發售或預約　進購票網站一度要等1小時

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香港故宮文化博物館將於7月2日正式開幕，成人標準入場門票售50元，要進入特別展覽（展覽8及9）則要購買售120元的特別門票。約14萬張門票今早10時起在網上公開發售或預約。

本網TOPick記者在早上點撃香港故宮文化博物館網頁，網頁顯示「當輪到您時，請於10 分鐘內進入網站，否則需要重新排隊，預計您還需要等待的時間是1個多小時。」直至下午3時多，等待的時間只需約3分鐘， 排隊人數約48個。

門票發售採取分流安排，當中八成門票，包括逢星期三的免費門票，會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台購票，先到先得。

其餘兩成門票則可經香港故宮的三個票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。從開幕起計12個月內，公眾可透過網上預約逢星期三的免費門票入場。

開幕後第5至8個星期的門票可於7月12日起透過上述購票平台購買。此外，網上購票系統由7月12日開始，逢星期二上午開放往後四星期的名額供訪客預約購票，每人每次限購最多四張門票。

西九文化區網上購票途徑：

香港故宮文化博物館網站：http://www.hkpm.org.hk/

西九文化區網站：http://www.westkowloon.hk/

購票指南詳情

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記者：余思嵐

