【開心速遞】《愛‧回家》朱展獲太太陪慶生　陳嘉輝+梁小冰結婚22年仍愛得甜蜜

▲ 陳嘉輝和梁小冰相戀多年仍然愛得甜蜜。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「朱展」陳嘉輝昨天（13日）剛過了59歲生日，獲太太梁小冰為其慶生，兩小口共進生日飯，甜蜜又溫馨。

五劇在身的陳嘉輝工作接工作，不過愛妻的他從百忙中抽空陪梁小冰，盡力兼顧事業與家庭。

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為陳嘉輝慶生

梁小冰於社交平台貼出與陳嘉輝的合照，並寫道：

呢位大忙人日拍夜拍五套劇在身

唔好話你哋 我都好少見到佢

好難得可以約佢出嚟預早同佢慶祝生日

陳生生日快樂🎂🥂💐🎉

身體健康🕺🏻生活愉快￼💃🏻

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背後女人

曾被封為「太陽之子」的陳嘉輝與1990年香港小姐季軍梁小冰是圈中的模範夫婦，二人於1992年開始拍拖，直至2000年3月4日結婚。

梁小冰於婚後淡出娛圈，成為陳嘉輝背後的女人，並於2007年誕下兒子陳洋溢（Lewis），在家中相夫教子。

曾現暗湧

然而，2012年曾傳出梁小冰紅杏出牆的消息，當時的她被指跟前有線主播王志海傳出緋聞。梁小冰其後受訪稱對方只是戲劇同學，她跟整班學員的感情亦很好，卻因做出翹手等行為以致大家誤會。

幸好，陳嘉輝對梁小冰無限信任及支持，二人的婚姻關係未有因緋聞事件而受影響，感情更愈來愈好。

陳嘉輝曾於訪問中指他跟梁小冰性格合襯，生活雖不豪華但舒服，一直也沒發生過爭執，多年來仍然很Sweet。

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恩愛如昔

二人今年結婚22年，梁小冰於結婚紀念日貼出二人昔日的婚照和舊合照，並說：

與你攜手一起遠飛

❤️結婚22周年快樂🥂💐🎊🎊🎊

梁小冰和陳嘉輝相戀多年依然恩愛如昔，彼此間互相信任對方，相信未來的日子亦會繼續攜手遠飛。