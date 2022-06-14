【明星扮靚】李嘉欣預祝52歲生日　大美人靠5招保持美貌不變

▲ 李嘉欣凍齡有術！

有「大美人」之稱的李嘉欣將於本月20日迎來52歲生日，近日已經獲得不少朋友為她提早慶生，嘉欣連日來都有在社交網分享美照，見她的朋友為其準備了不同精緻的蛋糕，還有一大束鮮花，相信嘉欣都有個難忘的生日飯局。

雖然嘉欣快將52歲，但其臉上沒有留下半點痕跡，與少女時期並冇太大分別，依然美艶動人，難怪大家都讚她猶如「凍齡」一樣。

要保持年輕的樣貌，當然有秘訣，而嘉欣便是靠這5招令她多年來可保持美貌和弗爆身材。

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1. 吃水果

嘉欣曾表示自己早餐基本只吃水果，而她最愛吃的便是車厘子。因為車厘子含豐富的鐵質與維他命C，補血的同時更有抗氧化的功效。

2. 多喝美顏茶飲與進補湯

女士由內調理是相當重要，所以嘉欣常常會自製美顏茶飲，例如對女生非常好的紅棗桂圓茶，能補血氣外，更能延緩衰老。她又會以雞湯、魚湯進補，有時會選擇在下午茶時份飲用，能夠取替普遍「邪惡」的下午茶。

▲ 嘉欣美貌多年不變。

3. 注重補濕

嘉欣認為保濕對保養皮膚來說是最重要的，她曾指早前因工作關係常常需要乘坐飛機令肌膚易變乾燥，所以常備補水噴霧為皮膚補充水分。她又提到會根據自己的皮膚狀況來使用針對性的面膜，一星期至少敷3至4次面膜來修復和美白皮膚，把肌膚停留在水嫩的狀態。

4. 多休息多睡覺

多睡覺也是嘉欣保養凍齡法則之一，因為睡眠不足會致皮膚衰老兼缺水缺彈性。而睡眠黃金時間，大約在晚上11時至翌日早上5時入睡有助修復肌膚，在熟睡時皮膚的新陳代謝速度也會比白天快，更容易排出體內廢物與吸收護膚品的養分。

▲ 勤做運動。

5. 多運動＋「肌斷食」方法

運動除了促進新陳代謝，同時還能保持美好身段，嘉欣亦不時做運動，例如做瑜伽、健身、跑步和滑雪等，難怪身形多年不變，所以要有成果，必需要付出努力。

另外，近年愈來愈多人嘗試的「肌斷食」，嘉欣為了讓皮膚「抖氣」，一星期至少有一天完全不塗任何化妝及護膚品，讓肌膚在「肌斷食」一天後能更好地吸收護膚品，讓它們發揮最大功效。

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