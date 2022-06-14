【2022父親節】The Hari酒店兩餐廳限定父親節晚餐　日式意式任擇給爸爸一個驚喜【內附連結】

▲ 父親節帶爸爸歎Zoku Restaurant & The Terrace 享受創新的日本料理和雪茄與清酒配搭之夜。

位於灣仔的 The Hari 酒店，分別於兩間不同餐廳設計了不同的父親節盛宴，在Zoku Restaurant & The Terrace 享受創新的日本料理和雪茄與清酒配搭之夜。

Zoku Restaurant & The Terrace

在主廚Edwin Guzman的帶領下，Zoku將提供限定晚宴套餐(每位$888起，6月17日至6月19日供應)，第一道菜是刺激食慾的精緻小點：生蠔，三文魚籽搭和拖羅他他，接著是餐廳的招牌前菜：Zoku壽司、刺身、壽司卷拼盤以及五花腩和章魚串燒。而毗鄰Zoku餐廳，The Terrace將在6月16日的6:30pm-9:30pm， 舉辦雪茄與清酒配搭的誘人之夜，為父親們提供極致的享受，價格為每位$788起。

▲ 以拖羅他他作前小點，賣相精緻。(酒店提供)

主菜選擇包括油炸鱸魚配黃辣椒和櫻桃蘿蔔、鹿兒島和牛扒配茄子泥和羽衣甘藍和澳洲龍蝦配日本南瓜泡沫與海藻粉。最後以朱古力慕絲配以海鹽花生山雪糕、雲呢拿果凍和焦糖榛子為晚餐畫上完美句號。

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Lucciola

若父親愛意大利菜的話，則可選擇Lucciola餐廳，期間推出由意大利皮埃蒙特出生的廚師Francesco Gava 為父親節慶祝晚宴精心炮製的現代意大利該晚餐菜單，提供四道菜(二人套餐$1,188起、6月17日至19日供應)。

頭盤是海鮮拼盤，然後是配搭意大利麵和36個月熟成的帕馬森芝士的傳統意大利蔬菜湯。

這場精心策劃的美食之旅將延續至下一道可選擇額外添加的貝殼意大利麵配阿拉斯加皇帝蟹黃油醬、阿馬爾菲檸檬和藏紅花 (額外加$228)。

▲ 鹽焗地中海鯛魚，肉質嫩滑，味道鹹香。(酒店提供)

主菜選擇包括裹麵包屑的乳飼帶骨小牛肉排和鹽殼地中海鯛魚配阿馬爾菲檸檬和迷迭香。甜品拼盤將提供多款Lucciola的經典甜品, 包括意式芝士蛋糕、卡普里蛋糕、牛奶之花超濃牛乳意式雪糕和意大利皮埃蒙特的傳統朱古力布丁，為一頓豐盛的意式晚宴作最甜蜜的結尾。

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記者：郭秀芳