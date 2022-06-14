【澳門檢疫】港人明起符條件隔離可減至10天　當局強調實際須住11晚酒店

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澳門當局周六（11日）表示，明天起放寬入境隔離措施，港人如已完成接種疫苗，入境澳門由目前14天酒店醫學觀察減至10天，及後仍需7天自我健康監測。詳情即看【下一頁】

澳門應變協調中心周一（13日）補充，相關人士入境當日至翌日清晨6時為第0天，之後每24小時為1天，在接受10天集中隔離醫學觀察後，即在入境後第11天離開醫學觀察酒店計算，實際需要入住醫學觀察酒店共11晚，例如5月31日入住，可在6月11日離開。

「醫學觀察核酸預約系統」今日中午後會新增7次選項，供正在進行醫學觀察並符合「10+7」防疫措施相關條件人士選擇。即使選錯而多付檢測費，檢測機構亦會按實際次數退還款項，如付款不足則須在酒店隔離檢疫期間補回費用。

另外，按照國務院港澳辦2020年8月宣布，入境前14天內未去過香港、台灣或外國地區的人士，由澳門到中國內地後不必接受醫學觀察，即入境澳門特別行政區第15日才可入境中國內地，但目的地是否有其他措施，則建議另向有關地方查詢。

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責任編輯：余思嵐