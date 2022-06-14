【十八年後的終極告白2.0】曹永廉展露暗黑真面目　鎖定譚俊彥+陳山聰為目標有何目的？

▲ 究竟曹永廉兩公婆有何秘密？

TVB熱播劇《十八年後的終極告白2.0》劇情愈來愈緊湊，圍繞犯眾憎Queenie（譚凱琪飾）死於非命，引發的懸疑命案。

除身邊關連人物的姚尚謙（譚俊彥飾）、沈越（龔嘉欣飾）、Jason（陳山聰飾）、Joyce（趙希洛飾）、Kammy（阮兒飾）及沈曉彤（鄧卓殷飾）全部有殺人動機，成為6大疑兇外，由警員轉為私家偵探的何大勇（曹永廉飾）亦成觀眾與網民懷疑的對象。

【十八年後的終極告白2.0】Queenie仇家多終被殺 6大嫌疑犯誰最有殺人動機？

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曹永廉「黑化」

昨晚（6月13日）播出的第11集，曹永廉飾演的何大勇向來是愛妻號，講到其家裡有個秘密房間，門一直反鎖，連老婆阿霞（尹詩沛飾）也不能靠近。

阿霞有次聽到神秘房間裡有聲音，正打算破門尋求真相之際，卻被何大勇發現。一向是暖男的大勇突然「黑化」，虐待狂上身猛打老婆，最後佗住BB的阿霞使出「肚痛」一招才脫離險境。

昨晚一集播出後，即引來網民議論紛紛，有人揣測大勇就是之前被Queenie和Jason開車撞死的大肚婆丈夫：「呢條線一直都冇再交代，肯定有古怪。」

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尹詩沛有古怪？

另外，其中情節講到沈越陪朋友去問米，而該名問米婆竟然是阿霞。

阿霞進行問米儀式時七情上面，反晒白眼盡顯「專業」。究竟除家庭主婦外亦有問米婆這份身份的阿霞，是否「真．大肚婆」還是背後跟大勇同樣藏驚人秘密？

▲ 尹詩沛還有另一個身份──問米婆？

尚謙沈越發現秘密

在今晚（6月14日）播出的第12集《十八年後的終極告白2.0》，大勇深得尚謙信任，繼續替尚謙追查殺害銳婷的兇手，過程中發現志浩行蹤詭秘，似有不可告人的秘密……

糖水舖陷入財政危機，沈越為保店舖存亡向尚謙求助，無意中讓尚謙發現一事，尚謙也開始對大勇生疑。

尚謙和沈越前往大勇家，竟有驚人發現……