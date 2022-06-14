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【私隱外洩】私隱公署指要求外賣員以身份證登記不妥　物管協會稱普遍只查看工作證

社會 11:17 2022/06/14

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個人資料私隱專員鍾麗玲。（曾耀輝攝）

個人資料私隱專員公署公布近期接獲的4宗投訴，其中關於有物業管理公司強制要求外賣員出示香港身份證作訪客登記，才可以進入大廈（詳情即看【下一頁】）。私隱專員鍾麗玲表示，明白物管界需要處理大量個人資料，認為更應小心處理。

鍾麗玲表示，私隱條例不鼓勵物管人員強制抄下訪客身份證號碼，她建議可查看工作證或向相關住戶核實，如有需要亦應只登記訪客身份證部分號碼，或只查看而不登記。她指，公署有與物管業監管局聯繫，相信大部分物管公司做得不錯，亦有遵守個人資料收集指引。

香港物業管理公司協會前會長陳志球在一個電台節目指，普遍物業管理人員只查看訪客的工作證，若未能出示才會要求查看身份證，亦只會記錄部分身份證號碼。

他指，業界有就收集個人資料提供員工培訓，相信外賣送餐員若能出示工作證，可獲放行，亦有部分物管人員向住戶查詢核實後，便會放行外賣員，毋須登記。

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責任編輯：李榮忠

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