燕麥奶成飲食新貴　美味健康零負擔

疫情持續3年,大眾愈來愈關注自身的健康,並且增強了環保意識,願意為環境付出一分力,行多一步選擇對身體和環境有益的產品。近年植物性飲食漸趨普及,當中植物奶更火速冒起,種類及選擇也激增起來,皆因其熱量低且含大量植物營養,例如有益腸道健康的膳食纖維。而在眾多植物奶中尤其燕麥奶最受歡迎,因為它具有多種營養益處,而且口感像牛奶般香滑。推介維他奶ᵀᴹ VitaOatᵀᴹ燕麥奶,採用100%燕麥+,香滑好味又低糖,零膽固醇、無乳糖及純素,適合大眾日常健康需要。



植物飲食成大趨勢 改變消費模式創新世界



近期常聽到「植物性飲食」,是指多吃蔬果、豆類、穀物,同時補充少量魚、肉、雞蛋等食品。研究指出,植物性飲食或有助於降低患有肥胖、心血管疾病及糖尿病的風險*,同時有助於減少食品相關的溫室氣體排放達41-71%#,對健康及環境都有益處,深受追求健康及關注環保的人士歡迎。

燕麥營養極高 健腸護心強免疫



燕麥營養價值極高,是近年流行的Superfood,含豐富的膳食纖維,可以促進腸道蠕動,改善便秘。另含β-葡聚糖、多種維他命B和礦物質,加上低脂,對心臟健康有益。



如果大家想嘗試「植物性飲食」,植物奶會是其中一種不錯的選擇。尤其燕麥奶,口感香滑美味,而且製作過程所排放的溫室氣體比牛奶減少約70%^,對健康和環境都有益,是素食者、及乳糖不耐症人士的健康選擇。由於近年掀起燕麥奶風潮,不少知名食品商都推出不同的燕麥奶產品,方便大家隨時隨地想飲就飲,無論到便利店或咖啡店,都有多一個健康飲品的選擇。

維他燕麥奶一開即飲 低脂低糖健康隨身



初嘗燕麥奶的你,推介選擇維他奶ᵀᴹ VitaOatᵀᴹ燕麥奶,源自100%燕麥+,香滑好味,而且低糖、零膽固醇、低飽和脂肪,無乳糖及純素,健康零負擔。無論是作輕怡早餐、下午茶小點、還是運動後補充營養都合適。而且紙包包裝隨時隨地一開即飲,方便又美味。給您一個飲用小貼士,飲用前先搖一搖,味道更香濃。



+ 「源自100%燕麥」是指燕麥產品中使用的燕麥成分。



