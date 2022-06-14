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【抗疫基金】跨境司機可獲1萬元補貼　下月開始發放

社會 11:32 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

運輸署今日（14日）表示，會向每輛合資格的香港跨境貨車車主提供一次性10,000元非實報實銷補貼，預計可惠及約12,000輛香港跨境貨車的車主，將於6月下旬開始，陸續向合資格的香港跨境貨車車主寄出有關補貼的劃線支票。
 
署方指，根據該署紀錄，向每位合資格的香港跨境貨車車主以劃線支票形式發放補貼，車主無須向運輸署提交申請。提醒香港跨境貨車車主，劃線支票會寄往車主於運輸署所備存的通訊地址紀錄（即車主於運輸署申領各類牌照服務時所提供的通訊地址資料）。如香港跨境貨車車主向運輸署牌照事務處提供的地址已更改，車主必須於6月28日或之前自行或透過其代理人（包括所屬運輸公司）向運輸署更新地址，以免延誤。
 
必須符合以下其中一項資格

  • 在6月1日當日，其跨境貨車獲運輸署簽發有效的「封閉道路通行許可證」
  • 在3月1日至5月31日期間，其跨境貨車曾經獲運輸署簽發有效的「封閉道路通行許可證」，並在6月30日或之前再次獲簽發有效的「封閉道路通行許可證」

 

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責任編輯：余思嵐
 

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