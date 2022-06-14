【時尚享受】英國音響品牌KEF60周年一炮三響　全新LSX II＋LS60終極曝光

▲ KEF 60周年一炮三響，全新曝光有LS50 Wireless II和LSX II，對音色有要求的樂迷要留意了。

疫情帶來的另一影響，是大家漸漸關注在家的日常。在家千日如何好一點點，對講究娛樂豐富的港人來說，相比以往還可去戲院或戴耳筒止癮，自然是對屋企那套影音產品的要求多了。不少影音店的銷售員拍片放到網上，有時推介不同組合，據知反應不俗，部份影音小企才得以繼續生存下去。

難怪，近年主打入屋的英國音響品牌KEF 能有逆肯增長，去年11月金山工業公布旗下GP工業截至9月底止的中期業績集團持續經營業務的營業額的上升，主要由於電子及揚聲器業務營業額較去年同期錄得64.2%的增幅。當中，尤其KEF銷售組合改善和音響系統產品銷售增加，部份抵銷了對毛利率的負面影響。

▲ 首款座地無綫音響系統 LS60 Wireless，大可視為品牌高端音響Blade系列（售價約32萬）的普及版。（）

難怪，今年適逢品牌成立60周年，母公司又怎會不隆重其事？原定年初一炮三響推出3款喇叭：LSX II、LS50 Wireless II和 LS60 Wireless，打響頭炮外，也為了回饋音對音色有要求的樂迷，只是豈料殺出第5波疫情，官方唯有隨機應變將計劃順延到第二季。

第一款登場是 LS60 Wireless，是品牌首款座地無?音響系統 LS60 Wireless。KEF 工程師將旗下 Blade系列的著名單點全頻技術、度身打造的第 12 代 Uni-Q 同軸共點單元、MetamaterialAbsorption Technology (MATTM) 技術、Uni-Core 低頻驅動單元等多元素全部放到LS60Wireless 之內。

第二款就是千呼萬喚的LS50 Wireless II，經歷三年的精密研發，LS50 Wireless II除了擁有主動式無線立體聲音響系統，其無線功能更是大幅度改良及提升。此次LS50 Wireless II 和 LS50 Meta 均使用相同的聲學理念，而且是重新建構的。透過主動式電路、數位訊號處理器 (DSP)、無線串流平台及全新 KEF Connect app，為領先的聲學表現與用戶體驗定下了新標準。

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第三款是LSX II ，但它與 LS50 Wireless II 相同的地方，是全方位 W2 無線平台，此升級版的能力更超越獲獎連連的KEF招牌作LSX。加入 HDMI 與 USB-C 後，連線能力更進一步提升，無論電視或桌上型電腦都絕無問題。KEF 工程師把他們研發的 Uni-Q 同軸共點單元，讓 LSX II 能將任何音源轉換成飽滿、自然而精準的音色。現代感十足的設計由知名設計師 Michael Young操刀，並有5種顏色選擇。

此次60周年三寶，以LSX II是入門級，而LS60 Wireless 最高階，而LS50 Wireless II 鎮守中價級別。

記者︰黃鑑江

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