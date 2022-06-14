【消費券】3方面作領取客觀標準　當局強調會逐一審視長期離港個案　

▲ （陳國峰攝）

財政司司長陳茂波昨日（13日）公布第二輪5,000元電子消費券，將於8月7日起分階段發放，同時新增2個支付工具營辦商，全港660萬合資格永久居民可在下周四起1個月登記期內，決定是否轉換電子消費平台。即看：【一文看清】

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，當局會審視市民在2019年6月18日至今曾否逗留香港、有否以永久離港為理由，有否向積金局信託人以永久離港原因提早於65歲前提取強積金等規定作客觀標準，衡量資格，而個別情況亦可申請覆檢，指如市民在上述時間曾有一天在港，亦符合資格。

她表示，到外地照顧海外家人、工作假期、外出工作等均視為合理原因；至於被問到上述時間到海外旅遊是否亦合資格，她坦言有關條件比較寬鬆，當局或會要求他們提供證據，強調會視乎每宗個案。

另外， 有條件成為永久性居民的來港人士，如留學生、專才等亦可領取半額、即5000元消費券。她說當局是按 相關人士的身份及入境條例而定，始終需要考慮財政承擔作出劃線。



立法會議員張欣宇於同一節目中指，受惠對象擴展持單程證來港的新移民及持簽證的專才、企業家和學生等，對挽留及吸引人才有正面幫助。他又說，當時亦有討論過是否只限於適用中國籍人士，但議員都認為不用有此限制。

他又認同禁止永久離開或有意圖永久離開香港的居民領取消費券做法，指消費券原意是刺激本地消費，如繼續派給他們並非有效運用資源，但建議應設立機制予市民解釋離港原因，例如有留學生或因入境限制未能回港，政府可寬鬆處理。

此外，第二階段消費券增加2個電子儲值支付工具營運商參與。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，上期有約2成港人使用支付寶接受消費券，又直言增加2個電子儲值支付工具營運商參與，有競爭才會有進步，而本港超過9成商戶，即逾10萬都可接受支付寶為付款方式，而公司會提供更多消費券優惠，吸引市民及商戶選用。

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責任編輯：郭詩詩