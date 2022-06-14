【新品速報】1664 x Keung To限量版小麥白啤酒　送限量400份姜濤親筆簽名禮盒套裝

▲ 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」。（圖片由1664提供）

法國啤酒品牌1664推出「1664 x Keung To 聯乘限 量版小麥白啤酒」，一套3款的設計現已推出，品牌由即日起至6月29日於IG舉辦攝影活動，大家有機會贏取全港限量400份附有姜濤親筆簽名的限量珍藏禮盒套裝！

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是次「1664 x Keung To 聯乘限量版珍藏禮盒 」以檸檬清香的1664帶來的Twist，禮盒內除了有一支姜濤親筆簽名限量版小麥白啤酒外，還讓大家一次過擁有3款聯乘限量版小麥白啤酒、1664 x Keung To專屬透明高身啤酒杯，啤酒杯在磨砂表面刻上KEUNG TO英文名字，和以幾何畫法勾畫出日間姜濤面貌的杯墊。

「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」系列具有3款設計，包括＜Day & Night日與夜＞、＜Romance浪漫＞及＜Playfully Elegance 優雅玩味＞。設計師Rex Koo以1664標誌的藍白色為主要用色，配上品牌的檸檬，揉合姜濤的標誌元素，以其平面設計常用的Pop-Art元素，如格子（Grid）、幾何圖形等，展示姜濤於鎂光燈背後的生活面貌。

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是次珍藏禮盒面印上1664和姜濤簡稱「KT」，「KT」兩字用上Rex特有的幾何設計風格，以及品牌專屬的藍和白色相隔。

IG 攝影活動讓您把「姜濤」帶回家

1664亦有舉行IG攝影活動，鼓勵大家用照片及文字紀錄與姜濤共同品嚐1664之旅! 由即日（6月13）起，只需在個人Instagram以以相片及文字分享你期望與姜濤一起享受#1664BLANC時的情景，就有機會贏得限量版珍藏禮盒一套，最能表達「Good Taste with a Twist」主題的 400 份作品，即可贏得1664 X Keung To聯乘限量版珍藏禮盒一套，禮盒中更有其中一支限量版⼩麥⽩啤酒附有姜濤親筆簽名！

參加方法：

1.追蹤@1664blanchk Instagram及讚好活動貼文（有關帖文將在 6月13日下午5時後在 @1664blanchk Instagram發佈）

2.以 IG 貼文（相片及文字）分享你期望與姜濤一起享受#1664BLANC時的情景及標記兩位朋友（IG 帳號須設定為公開）

3.標記@1664blanchk及「hashtag #1664blanchk，#1664xKeungTo，#GoodTastewithaTwist」，活動日期由即日起至2022年6月29日晚上11時59分（香港時間）。

1664「姜濤灣」打卡景點

1664於5月起把「姜濤灣」打造成享受法式玩味生活的起點，讓大家可以打卡或乘搭「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車，追隨著Good Taste with a Twist穿梭大街小巷，啟發更多享樂和欣賞生活的靈感！大家可以打卡，參加IG攝影活動。

「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」6月內打卡熱點：

即日至6月14日：銅鑼灣地帶大型廣告牌

即日至6月26日：「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車

5月下旬起特選「打卡」熱點：

OK便利店：銅鑼灣怡安大廈怡東商場地下

7-11便利店：香港中環皇后大道中331及333號登富商業大廈

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責任編輯：蕭雅文