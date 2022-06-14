【靚太安樂窩】靚媽教4招換季收納技巧 摺法擺法一致讓衣櫃空間倍增
香港近日天氣不穩，氣溫時冷時熱，加上下雨天，的確令人相當煩惱如何妥善處理及收納換季衣服。從台灣嫁到香港的鄭太熱愛研究家居收納，小至冰箱，大至兒童房、客廳等位置的收納都極有要求。她亦就在個人Facebook專頁分享女兒衣服的換季收納心得。
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鄭太笑言自己對於本港氣溫捉摸不定，經過六個寒暑，才可得心應手地為2個女兒衣櫃換季。而對於抽屜式衣櫃收納，她有以下4大方法:
分隔式收納
使用的是𝙼𝚄𝙹𝙸不織布分隔袋，相較於硬的隔板，軟的不織布材質可以根據衣服尺寸調整高低，拿取時不易弄亂。
衣服分類
1)以用途取向，分為外出服、家居服及校服，再分成不同抽屜。
2)如外出服抽屜內款式太多，可用顏色分類。
摺衣方式
鄭太指大家都有自己的習慣，也可以參考網路上家事達人的教學。而她就覺得最重要是摺法，將全部衣服盡量摺成一樣大小就能方便收納。
擺放方式
摺完後，將衣物直立式擺放，既省空間，而衣服又不易弄皺，找衣物時更可一目了然。
以上內容及圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權轉發。
「鄭太的小宅家務收納」Instagram/「鄭太的小宅家務收納」Facebook
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責任編緝：張懿慧