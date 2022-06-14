【全城集氣】針後心肌炎女童術後各項指數回穩　11歲奕彤心臟有落力跳動不斷進步

▲ 11歲蕭奕彤針後心肌炎，手術後各項指數逐步回穩。

本港11歲女童蕭奕彤出現心肌炎而入院，情況一度緊急，入住ICU在危險期。女童姨姨昨日（13日）在社交平台發帖文，講述姨甥女最新的情況，進行手術後，奕彤心臟有落力跳動，不斷在進步，有些指數也逐步回穩，家屬感謝大眾為奕彤繼續集氣。

11歲女童蕭奕彤曾接種第二針疫苗，3周後心口痛入住兒童醫院，確診出現心肌炎。女童姨姨在facebook專頁「地上媽媽」發帖文家人盼大眾為小女孩集氣，助她好起來。昨日的最新帖文中，姨姨提及︰

感謝大家大力支持，彤彤好像真的能感應到大家嘅支持，心仔有落力跳動，不斷在進步，有些指數也逐步回穩。

而她有一點要澄清，彤彤沒有昏迷，大家不用祈願她盡快醒返，可以請她好好安睡休息，祝願她心臟回復正常。她有感有些不明白集氣的意義不要緊，但她們確實收到來自不同宗教的祝福，有不斷的禱告，有為她頌經點燈放生祈願，有源源不絕的能量向她傳來。此外，有網民有私訊想贈予她們物資或金錢，這些都被她婉拒了，彤彤的家人只求眾籌的是願力、光與愛。

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多次澄清奕彤非陷入昏迷

在早前帖文，奕彤姨姨曾澄清奕彤非陷入昏迷，因當時奕彤因有意識想醒來時，身體卻無法動彈，及對維生儀器感到恐懼而掙扎；為避免影響喉管，醫生處方了令其睡覺的藥物，並非是坊間報道的陷入昏迷。

夢想做女團 憧憬中學校園生活

姨姨曾提及11歲的奕彤考獲了第一志願的中學，憧憬著未來的校園生活。蕭奕彤品學兼優、能歌善舞，每年總有幾次站在台上領獎；個性樂天善良、善解人意。3歲開始習舞，拉著一字碼看卡通，吃著飯會聽著腦海k-pop 手舞足蹈而不自知，她常說夢想做女團。姨姨形容她有的是天賦，熱情和努力。打針的決定，沒有威迫利誘，而是家庭的知情選擇。

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責任編輯：王明芳