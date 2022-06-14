【天氣不穩】「超級月亮」今現身　天文台料今日多雲有驟雨及狂風雷暴

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。(曾耀輝攝)

今晚（14日）將有超級月亮出現。天文台今日表示，預測今日會有驟雨及狂風雷暴，厚實雲層影響廣東北部，與一道低壓槽相關，為本港帶來強雷雨區。展望未來數天有驟雨及狂風雷暴。

科學主任謝鈞澍接受本網查詢時，指今晚較多雲，可以觀賞到超級月亮機會較低。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。受偏南氣流影響，周末至下周初該區仍有驟雨。預料高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，本港天色好轉，天氣炎熱。

根據9天天氣預報，明天及周四多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周五天色好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周四大致天晴及炎熱。

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記者：余思嵐