【天氣不穩】天文台：強雷雨區逐漸靠近　放工時間後料有大雨

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。(曾耀輝攝)

今晚（14日）將有超級月亮出現。天文台今日表示，預測今日會有驟雨及狂風雷暴，厚實雲層影響廣東北部，與一道低壓槽相關，為本港帶來強雷雨區。展望未來數天有驟雨及狂風雷暴。

【17：00】

天文台指，與低壓槽相關的強雷雨區正從廣東西部逐漸靠近，並預料在未來2至3小時開始影響本港，市民應提高警惕。

▲ 雷雨區正靠近本港。(擷自天文台自動分區天氣預報)

【14：15】

天文台指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

▲ 本港廣泛地區至下午4時許均有雨。(擷自天文台自動分區天氣預報)

【14：00】

天文台表示，與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並可能在未來2、3小時影響本港，提醒市民應留意天氣變化。

【12：38】

科學主任謝鈞澍接受TOPick查詢時，指超級月亮將於今晚7時52分出現，但今晚較多雲，可以觀賞到超級月亮機會較低。而下次再出現超級月亮是7月14日凌晨2時28分。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。受偏南氣流影響，周末至下周初該區仍有驟雨。預料高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，本港天色好轉，天氣炎熱。

根據9天天氣預報，明天及周四多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周五天色好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周四大致天晴及炎熱。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？ 中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐