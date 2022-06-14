【寵物情緣】愛心收養繁殖場老虎狗終老　港爸難忘愛犬離世抱妻痛哭

▲ Mustard Bar & Grill老闆兼主廚Sing就曾養過一隻名為「肥妹」的老虎狗，牠雖已過身兩年，Sing仍難忘和牠生活中的點滴樂事。

老虎狗的外觀凶悍，令人望而生畏。估不到牠性情卻是溫和、善良，而且癡身。Mustard Bar & Grill老闆兼主廚Sing就曾養過一隻名為「肥妹」的老虎狗，牠雖已過身兩年，Sing仍難忘和牠生活中的點滴樂事，還說未來再養狗的話，也都一定是養老虎狗。

阿Sing對「肥妹」的懷念，從他開的新餐廳特地把一邊戶外平台用來做寵物區窺見一二。「早輪疫情無論是人或寵物都被迫困在家，實在很需要出外唞唞氣，我的餐廳難得有兩邊露台，心想不如用一邊來給主人和寵物一起享用，讓大家開心吓、輕鬆吓。」他笑言。

問Sing為何會養起老虎狗來，他說只是因為太太一句話想養狗，便從此和老虎狗結緣。「約7、8年前剛結婚不久，因我做廚師的工作時間長，無暇陪太太。她便向我說見到朋友車房有一隻無人理的狗，外貌好靚又乖，想接手收養，便一口答應。」

▲ Sing和太太常和「肥妹」齊齊去影家庭造型照。(被訪者提供)

他強調太太只說是一隻狗，從沒講明是老虎狗，豈料某天回家一開門嚇了一跳。「因為真的沒有想過如此大隻，那時太太才說是老虎狗，並起名『肥妹』。老實說最初的感覺是麻麻地，但接觸下來，牠又真的很乖，從來沒有吠過，而且極度癡人。」

容易難產

他續道沒有考究過「肥妹」是甚麼純種與否，只知道當時牠去車房前是繁殖狗場用作配種之用，應已生過幾次。「從牠身上的乳頭脹大狀態和開刀疤痕便知，因着老虎狗天生骨骼大，尤其是頭骨，怕狗BB的頭會被夾住容易難產，所以絕大部分的老虎狗是開刀生的。」

Sing知道後很憐惜「肥妹」，因而很快替牠做了絕育手術。那時他也有想過為「肥妹」轉換體內晶片主人名字，卻聯絡不到原先主人。「因為手續上一定要原主人答應才可更改資料，否則便要把牠關起直至某些指定程序完成，我就是不想牠被關起來，所以最終還是不更改算了。」他沒好氣地說。

為狗打扮

「肥妹」的到來，為Sing和太太增添了不少樂趣。「太太是時裝設計師，經常購買各種古靈精怪的狗衣服、飾物為牠打扮。我們在香港補影結婚照時，也帶了『肥妹』去做花女，還為牠做了一個新娘造型，現在重溫都會笑了出來。」他說。

▲ 「肥妹」被帶頭巾是日常。(被訪者提供)

閒時，他們兩夫婦又會在家為「肥妹」穿上不同衣服，扮鬼扮馬，但「肥妹」又會任他們搞，時而變做穿花衣的花俏姐姐，時而變身戴黑框眼鏡的文青去圖書館看書，十分搞笑。

他們去旅行時每看到有關老虎狗的產品、飾物、圖畫等等，都會買回家，Sing太太還特別為「肥妹」設計了一個專用落街布袋，寫上英文「Fat Mui」，用來裝牠去街的用品，例如狗帶、零食、水等。

非常怕熱

甚愛癡人的「肥妹」最初愛癡太太，但後來因為太太工作關係常不在港，「肥妹」變為癡男主人。「跳上床和我瞓覺是例牌，我不會拒絕牠，但牠卻常會滲尿和鼻鼾聲好大，經常嘈醒我。」Sing笑道。

而帶牠去街散步就輪到是Sing的例行公事。「因為牠實在太為食，我們又縱牠，閒來無事都給牠零食吃。因為這種狗非常怕熱，嚴重時甚至會呼吸困難。運動是必要的，但又要小心不能讓牠太過劇烈，所以我是揀夜深氣溫較涼爽的時段帶牠去運動，避免造成牠的心臟負荷太大。」

另外，他又提到老虎狗幾乎很少生病，但就容易有皮膚出癬的疾病。「因牠們的皮膚是縐摺起來，若環境不夠乾爽，便容易藏菌易有皮膚病。」他解釋。

需人關注

雖說「肥妹」溫馴乖巧，但原來牠發脾氣也自有一套。話說有次Sing奇怪不見了一些襪子，只有單數，他百思不得其解之際，發現「肥妹」的便便中，有一條長長物體，他帶上手套去理解時，便發現原來是自己失蹤了的其中一隻襪。

「不只是襪，還發現過我的內褲也有。後來想出原因應是那段期間，我們常早出晚歸，沒有時間理會牠。牠就鬧情緒，咬爛或吞下我們的襪或內衣。我其實不介意牠這樣做，只驚奇於牠吞下這些物件，也絲毫無腸胃病而已。」筆者亦同聲嘖嘖稱奇地笑起來呢！

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無聲逝去

除此之外，「肥妹」實在平易近人，直到他們有了大仔，牠也沒有嫉妒，還常常和兒子玩，反而是兒子小時候不懂性常粗暴地「掹」牠耳仔，大力拍打牠，「肥妹」亦從沒悶哼「投訴」一聲。

而「肥妹」的離去也是無聲的。「那時兒子約3歲，有天中午向家傭姐姐說不知為何『肥妹』不動。於是姐姐打電話給我，我覺得有問題，立即返家看個究竟，跟着抱牠坐的士去旺角看獸醫，當時在車內，我還感覺到牠的體溫，眼睛也有閃動，只是到診所時，醫生替牠檢查了一會後，便說牠已死了，是因胃部突然反轉，壓著腸胃，導致不能呼吸。」Sing續道：「我當時都不想相信，無心細聽護士對我介紹的寵物殯葬程序。但一回到家後，見到太太便二人抱頭痛哭，開始接受現實。」

兩年下來，兒子有嚷著想養狗狗，最好是像「肥妹」的狗。「我現在都嘗試看看吧，始終都要講眼緣嘅。」

記者：郭秀芳