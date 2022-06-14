【食用安全】男子開紫外線燈消毒3小時　雙腿燙傷眼角膜受損【附消委會教使用方法】

▲ 男子開紫外線燈消毒3小時，雙腿燙傷眼角膜受損。

防疫期間人人都注重居家消毒，但在儀器操作上若有錯誤認識，可能會適得其反，對身體造成嚴重傷害。有台灣網紅就因使用紫外線燈消毒環境，卻一直將自己置身消毒環境中，被燈照射3小時後受傷，引發網友關注。

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台灣網紅「Andy老爹」在Facebook分享受傷慘況，表示自己想用紫外線殺菌燈消毒房間，結果在消毒的3小時過程中，一直置身房間内沒有迴避，結果導致雙腿燙傷、眼角膜受損，須接受大面積包紮，並要休養數日。他以此經歷提醒廣大網友：

紫外線殺菌燈使用真的要小心....當然我自己本身不知道威力有這麼強，才會這麼蠢的使用，也提醒大家....千萬要小心....

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消委會提醒消毒燈使用方法

消委會提醒市民，雖然紫外綫（UVC）具有殺菌消毒的能力，惟其消毒實際效能取決於多個因素，若使用不當或過度照射，或會對眼睛和皮膚造成傷害，另應小心使用消毒器，任何情況下射出的紫外線不可觸及眼睛和皮膚，尤其是使用手持式的產品，用者都須與紫外線光源保持距離、不可向光源凝視；產品亦必須放在兒童不能接觸的地方，以免小朋友把消毒器當成玩具或讓寵物接觸，以免造成意外。

另外，在使用消毒器方面，並非所有物件都適合。消毒物件表面若粗糙、有細孔、或佈有灰塵、油脂、皮膚皮屑等污染物，都會影響實際消毒效果。長時間以UVC照射塑膠、 奶咀及嬰兒玩具等產品，或會加速材質的老化，導致變形、變脆、 顏色改變等情況，另亦會使衣物、布料或皮革褪色。

另台灣皮膚科醫生蔡逸姍和台灣皮膚科醫生胡怡萱表示，使用UVC紫消燈時，如有人在消毒現場，UVC光源會對眼睛和皮膚產生即時性傷害，包括引致光角膜炎，角膜灼傷令眼睛灼熱疼痛，嚴重者恐會短暫失明，皮膚會灼傷、曬傷、發紅、發炎，嚴重會起水泡，提醒大家，使用紫外線消毒燈時，人、寵物和植物均不能留在消毒現場。

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責任編輯：羅嘉欣