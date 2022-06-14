【明星凍齡】呂頌賢與MIRROR成員Edan撞樣　56歲「令狐沖」靠食素成美魔男

▲ 呂頌賢靠素食成為美魔男。

獲封為「最靚仔令狐冲」的呂頌賢近年主力在內地發展，日前他在港罕有現身公開活動，56歲的他保養得宜，更被指跟MIRROE成員呂爵安「撞樣」。

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曾貴為亞視一哥的呂頌賢，當年轉投TVB後憑「令狐沖」一角紅遍中港台，雖然已年過半百，不過呂頌賢外表依然俊俏，除了靠做Gym和瑜珈保持弗爆身型外，他更是一名素食者，難怪可以成功凍齡。

呂頌賢早前在港出席慈善活動，他表示受疫情影響，已經逗留香港近半年，他已推掉不少內地工作，預計7月返內地拍攝一套網大。

▲ 呂頌賢出席慈善活動。 (東星圖片)

不介意與Edan合演父子

對於獲網民大讚保養得好，他謙稱不少前輩和同輩都保養得宜，自己不算特別。

其實一直以來，網民都指呂頌賢激似日本男星山下智久。不過近期有指他與MIRROR成員呂爵安（Edan）撞樣。對此，呂頌賢謂未見過對方，但看過網上的對比照，自言都覺得有點似。

至於可有興趣合作飾演父子，呂頌賢即說：「我OK呢。」笑稱看看ViuTV有否興趣找我合作，他亦多年沒拍港劇，若跟香港團隊合作，相信會好開心。

▲ 跟呂爵安撞樣！

食素多年身體好

要成為美魔男當然要付出，呂頌賢喜愛做運動，除打拳、潛水外，從其社交平台所見，他於家裡也會做Gym，故多年來身材都沒走樣，依然保持到健美，手臂更有「老鼠仔」。呂頌賢曾表示靠著做運動，可以為身體帶來能量，增強免疫力，自癒力也會更佳。

此外呂頌賢食素多年，他曾經於訪談中表示，年輕時看到一本關於如素的書本，自始他得到啟發開始食素，呂頌賢更向太太她解說食素的好處，令太太也成為素食者。

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最靚仔令狐冲

現年56歲的呂頌賢畢業於香港演藝學院，畢業後被金牌經理人睇中簽約，正式加入影壇。呂頌賢於首部電影《拳王》即擔任男主角，後來因電影公司倒閉而轉戰電視圈。90年他加入亞視，先後演出《中環英雄》、《大提琴與點三八》等多套劇集，成為亞視一哥。

5年後，呂頌賢轉投TVB，於1996年於《笑傲江湖》裡出演令狐沖一角深入民心，更於於內地港台三地爆紅，更被封為史上「最靚仔令狐冲」。

▲ 呂頌賢拍攝第一部電影《拳王》。（微博圖片）

暖男好丈夫

不過自2001年起淡出香港娛圈，後來於內地開設連鎖餐廳，考獲潛水教練執照的他當上潛水教練，於2005年起呂頌賢轉戰在內地，參演不少內地劇集。

愛情方面，呂頌賢跟太太麥景婷於1994年拍攝《碧血青天珍珠旗》時認識，二人相戀14年，於2008年在關島結婚，當時已有共識不生育下一代，享受二人世界。至今夫婦不時周遊列國，在社交網站公開放閃。

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呂頌賢為一名愛妻號，太太麥景婷因為於1988年於澳洲拍《歡樂今宵》外景途中遇車禍，多年後引發不少後遺症，為照顧老婆，呂頌賢決定減少幕前工作，珍惜彼此的相處時間。

數年前，麥景婷於「水晶婚」紀念日撰文寫道：「縱使彼此面上添了風霜，鬢上多了白髪，但依舊毋忘初心！無論前路有多少的試煉，仍會繼續攜手互相扶持，並肩邁向更豐盛的素人生。」足見二人十分恩愛。