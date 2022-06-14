【第五波疫情】何栢良指單日破千確診仍有條件通關　倡當局加強個案管理

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港昨增737宗確診，輸入個案連續2天破百達104宗。港大推算最新即時繁殖率已達2.03，衞生防護中心指確診有明顯升幅，不排除回升至低4位數。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港單日確診個案破千，仍有條件與內地商討通關。

何栢良今早（14日）於電台節目中表示，即使本港單日確診個案達四位數，仍有條件與內地商討通關，但前提是須減少由香港輸出到內地的確診個案，並加強個案管理，在一定框架下才能與內地進行商討。

他認為本港「長新冠」的資訊有滯後，因後遺症非即時發生，而衞生防護中心亦沒有記錄患者康復後出現後遺症的數據、醫管局亦沒有向市民提供康復者的覆診資訊，難以掌握本港長新冠情況。

他引述英國國家統計局數據，指當地有38萬名新冠患者在康復後兩年仍現「長新冠」；另有研究指出，長期病患者在感染新冠肺炎後較易出現炎症，若年紀越大，染疫後病情走下波的趨勢亦會加速，部分低下階層的人士亦會因為壓力而加劇病情，而新冠疫苗能減少長新冠後遺症。

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責任編輯：郭詩詩