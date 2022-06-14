【獅子山下的故事】譚耀文角色驟然離世網民錯愕不捨　首與胡杏兒合作演夫妻有讚無彈

由譚耀文與胡杏兒合演夫妻，以茶餐廳爲背景，通過幾代人的視角展現香港時代變遷的劇集《獅子山下的故事》昨晚在開電視首播兼連播兩集，劇中這對美滿夫妻努力生活，奈何譚耀文飾演的李高山卻將於第三集時因意外而死於非命！

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香港開電視昨晚首播的劇集《獅子山下的故事》，由譚耀文與胡杏兒合演夫妻，當觀眾以為這會是夫妻打拼、努力生活的故事，阿譚飾演的李高山將於第三集突然驟逝令觀眾及網民大感錯愕與不捨。

劇集《獅子山下的故事》昨晚起連播兩集，故事說到譚耀文飾演的李高山遭遇不幸之後，由他和好兄弟創辦之茶餐廳，就交由胡杏兒飾演的愛妻梁歡獨力兼負起重任。

事後網民大讚胡杏兒演活角色、劇情引起共鳴之餘，更為阿譚演好老公早逝感到十分可惜和痛心，為劇集掀起首個高潮。

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對於首次與杏兒合作就要演出夫妻，阿譚直言欣賞對方已久：「杏兒演過的劇集我都有捧場，她是個勇於突破的好演員，今次她做女當家相當有說服力。首次與杏兒合作就演出一對這麼有經歷的夫妻，衷心希望杏兒今次憑此劇再創新高峰。」

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自劇集播出後網民及觀眾反應熱烈，深受大家喜愛，同時大讚這對「1314」(意指一生一世) 夫妻的演出令人深刻，劇情引起幾代人共鳴之餘，更為阿譚飾演這個絕世好老公死得太早而感到十分可惜和痛心。

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作為演員的阿譚也身同感受：「我覺得這次李高山在劇中是一個能夠代表到獅子山精神的領袖人物，因為他是一個無私、樂觀、捨己為人的人，最大目標就是讓一家人齊齊整整、兄弟同心共創將來。自小是貧窮孤兒的他，憑著一步步努力和兄弟們一起由大排檔打拼至創辦『喜歡你茶餐廳』，這個角色的故事其實印証了七十到九十年代的香港人那種努力不懈和開創精神。」

被問到阿譚自己的角色這麼早就完結會否可惜？阿譚表示這是一早設定的效果：「編劇寶華姐就是要這個效果，我亦很喜歡這個角色，所以很感謝監製李國立、導演吳錦源和編劇陳寶華找我出演和參與一部這麼有意思的作品。」