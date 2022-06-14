【衛蘭演唱會】Janice透露開騷心情緊張　直言減肥沒壓力：為自己而減

▲ 衛蘭接受主播許文軒(Edmond)專訪。

歌手衛蘭（Janice）近日亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談相隔四年再舉行演唱會感受。

最新影片推介：黃婉華專訪

【Be Still】衛蘭領悟塑身不為減肥 Janice保持虛心跟新世代交流

透露心情緊張

衛蘭直言開騷心情有點緊張，她說：「可能最近少咗演出機會，一嚟就紅館有啲緊張。今次自己參與度比較高，畀咗好多意見，今次音樂性比較重，大家未必見到我跳舞，我唔係跳舞歌手，唔想無啦啦格眼做一Part跳舞。」

做運動+保持善好習慣

眼見衛蘭清減不少，她說：「做運動已經變咗自己一個習慣，疫情冇得做Gym，自己都會喺屋企做，會行樓梯機40分鐘，舉啞鈴一個鐘頭，大嗌出嚟，係好肉酸，而且好辛苦，不過好有用。食量方面要減少，要食多啲蛋白質。」

Janice豁達稱：「依家到咗40歲，但我覺得今年反而最Fit，可能呢個年紀睇開咗，知道大家欣賞我唱歌，而唔係注重我外表，所以我感覺到自己更加強壯，而家先係最靚嘅自己！以前減肥有壓力，係為人而減，依家為自己，為健康而減。」

增值自己

談到不停增值自己，繼續學唱歌，Janice說：「覺得自己未夠好，發現唱廣東歌唱到第6、7、8首聲帶開始攰，廣東話咬字有影響，覺得好難。」

因此她找老師調教咬字：「而且令到條氣順，希望可練到唱20幾首歌都唔攰，因為啲歌真係好難唱，有信心唱得好畀大家睇！」