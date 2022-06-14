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【超市大搜查】83款果仁僅3成半屬低鈉　盤點29款低鈉堅果名單

14:17 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

83款果仁僅3成半屬低鈉，盤點29款低鈉堅果名單。

很多人都喜歡將堅果作為等零食，不知不覺容易吃過量。TOPick曾搜羅市面83款不同品牌堅果產品，發現只有3成半產品，即29款屬於低鈉，有7款更是高鈉產品。如攝取過多高鈉食物，可增高血壓風險，引致心臟病、中風和腎衰竭等。

TOPick搜羅市面83款不同品牌堅果產品，包括Sunkist新奇士、Planters紳士牌、時興隆、Hart哈特、佳之選、Meadows、Koh-Kae大哥花生豆、蝴蝶牌等，發現只有29款堅果產品屬於低鈉（每100克食物不超過120毫克鈉）。

眾多堅果產品鈉含量差異甚遠，最低為0毫克/每100克，最高為1046毫克/每100克。據英國NHS對於高鈉的定義：>600毫克鈉/每100克。每天過量攝取鈉，會增加患高血壓的風險，繼而引致心臟病、中風和腎衰竭等疾病。

29款低鈉堅果中，有8款堅果鈉含量均為0毫克，即製作過程中沒有添加其他調味。

29款低鈉堅果一覽（以鈉含量排序，由高至低）：

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部份堅果產品或加添加劑

不過部分牌子會加入添加劑如味精（E621）增加鹹味，市民選購時可細心留意。另外堅果是油脂類食物，接觸空氣後易氧化而影響口感和味道，因此生產商或添加E322（乳化劑）防止油脂氧化，延長食物保質期。而為了令果仁外表維持金黃色，吸引消費者購買，部份會加入E150d焦糖色色素。

高脂堅果增卡路里易致肥

除了選擇低鈉堅果，選購時亦可留意堅果的脂肪含量。果仁本已是高油脂食物，若再經油炸，可使脂肪含量大增，增加熱量，進食過多易致肥。

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責任編輯：羅嘉欣

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