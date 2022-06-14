【加工陷阱】男子長期吃微波食品患肝癌　10大超加工食品愈食愈增早死風險

▲ 有研究曾指出，進食「超加工食品」會增加早死風險。

都市人生活繁忙，常以微波加工食品做正餐。最近台灣有醫生卻分享案例，指出曾有一名50多歲男病人因工作忙碌，長期以便利店的微波食品做午餐及晚餐，求醫揭發患上肝癌。有歐洲大學的研究曾指出，被添加大量防腐劑、色素和味精等的「超加工食品」，容易令人暴飲暴食，有機會導致早死，若日吃4份「超加工食品」，死亡風險更會增加62%。

最新影片：

台灣肝膽腸胃科醫生鄭以勤最近在節目《健康好生活中》上分享一個病例，指曾有一名50多歲、體重逾100多公斤的男子，在家人憂心他會有脂肪肝的情形下前來求診。男子在照超聲波後發現體內有一個2厘米的腫瘤，經切片證實是肝癌，需接受治療。

醫生向男子問診，他表示自己「平常過著社畜一般的生活」，經常上班忙到晚上8、9點，午餐跟晚餐大部分都是便利店食品。

鄭以勤表示，超加工食品對身體造成危害。他並引述刊登在《美國醫學協會期刊》（JAMA）一篇研究文章，該項研究針對10萬多人，進行10年長期追蹤。結果發現在所有攝取食物熱量的比重中，每增加10%超加工食品的食物熱量，就會增加15%患上糖尿病的機率。

何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

點擊睇10大「超加工食品」：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）曾公布一項研究，從1999至2014年期間分析1.9萬名20至91歲人士，每隔兩年評估他們的飲食習慣，研究期間共有335人死亡。結果亦顯示，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。

巴黎大學（University of Paris）的研究則在5年內追蹤10.5萬成年人，每年評估他們的飲食習慣2次，學者結合其飲食、健康和生活習慣等資料分析，發現每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險。

巴黎大學的Mathilde Touvier博士認為，「超加工食品」的消耗量迅速上升，未來幾十年罹心血管疾病的人或會增加。雖不能斷言吃加工包裝食品就導致早死，但吃超加工食物和有損健康有關係，是相當重要。

本港註冊營養師陳國賓（Leslie）曾受訪表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣