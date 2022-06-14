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【集體回憶】珍寶海鮮舫被移離香港仔避風塘　未公布確實存放地點

社會 12:26 2022/06/14

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珍寶海鮮舫被拖離香港仔避風塘。(曾耀輝攝)

香港旅遊地標之一「珍寶海鮮舫」今日（14日）正被移走，但未公布確實存放地點。有市民到場拍照留念。

珍寶王國於1976年開業，40多年來成為香港和南區的一個旅遊景點。惟受疫情影響，珍寶海鮮舫自2020年3月停業，持有人香港仔飲食集團表示，因每年仍然要耗資平均數百萬港元進行檢查、維修和保養，以滿足其牌照及其他要求，在目前經濟環境下對公司及其股東而言是沉重的財政負擔。

香港仔飲食集團曾嘗試將珍寶王國無償捐贈予有意接手營運的企業或機構。2020年底，特區政府於11月施政報告中，同意接納香港仔飲食集團將珍寶王國無償捐贈予海洋公園營運，成為「躍動港島南」計劃的一部份。但海洋公園於去年底傳來通知，指未能找到適合的第三方機構營運，不能落實捐贈計劃。過去一年，香港仔飲食集團與十多間企業和機構商討，無償捐贈珍寶海鮮舫，唯各方都表示，經營成本高昂，未能成事。

珍寶海鮮舫被拖離香港仔避風塘。(曾耀輝攝)

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責任編輯：余思嵐

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