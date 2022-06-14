【東張西望】港男為直播女3年課金10萬　成功爭取約會遭無視：佢當我水魚

▲ 港男3年向女主播課金10萬。

近年興起直播熱，除了帶貨外，不少美女在網上平台直播與粉絲聊天，藉此令粉絲課金增加收入，最近TVB節目《東張西望》就採訪了一名胡姓港男，他在2018年至2021年3月期間，整整3年，為一名女直播主課金超過10萬元，希望換取見面機會，豈料後來港男與女主播見面時感覺被無視，港男直言自己變成「水魚」。

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在新一集《東張西望》中，一名中年男子胡先生接受訪問，講述自2018年開始成為一名女主播的忠粉，該名女主播姓李，自稱全職模特兒，加入直播平台後人氣不錯，胡先生在2018年至2021年期間為對方花費過10萬，包括購買虛擬禮物等，李小姐曾在直播大讚對方一直支持自己，又表示兩人曾見面，胡先生當時也準備了蛋糕做禮物送給李小姐。

▲ 李小姐稱是全職模特兒。

直到去年3月，李小姐宣布將要退出直播界，並趁離別前舉辦比賽，該月份頭3名課金最多的粉絲，將贏得與李女共聚午餐機會。於是，胡先生花了3至4萬元買虛擬禮物，成為了課金榜的冠軍。

李小姐反指被對方電話騷擾

但約會卻拖了數個月後才進行，而李小姐在現場亦只忙著自拍、化妝和簽名等，完全忽視了胡先生，令到他覺得被無視，當《東張》節目組致電向李小姐查詢時，對方回覆說：「我最多都只用了5至10分鐘整理妝容，期間有跟粉絲聊天」，又反問：「難道成餐飯都要一直說話？」

李小姐更趁機向《東張》主持投訴胡先生為何會知道他的電話號碼，對方經常發騷擾訊息，問她「要幾多錢」或「按摩收幾錢」，如果李小姐無回應，對方會不斷打電話煩她。

不過後來胡先生在社交平台得知李小姐嫲嫲入院後，竟主動關心對方有無足夠醫藥費，不久便答應資助對方一萬元入住私家醫院。豈料，李小姐最終以「嫲嫲患了新冠肺炎，而無法轉到私家醫院」為由，選擇留在公立醫院。此舉激怒了胡先生，直言：「佢當我水魚咁。」而李小姐則強調，自己只係接受對方心意，從來無要求過金錢資助，如果對方不滿，佢可以將金額全數歸還。

▲ 3年間不停課金。

而《東張》更找來臨床心理學家張傅義博士，他指可能他覺得欣賞這個人，也覺得這個人有付出，所以我給她一些回報作為支持，當作一個娛樂，但是也有可能，有另外一部分的人，他會覺得，好像在用金錢，換來這個人的關注，換來這個人對我的噓寒問暖，好像突然多了一個虛擬女朋友，類似這些感覺，就好像在用金錢來換取某些關係，可能變成比較扭曲的情況出現。

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編輯:王明芳