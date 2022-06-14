【烹飪教煮】大廚教用豬腩片煮懶人回鍋肉　改良調味輕油甜辣健康兼惹味【內附食譜】

▲ 廚樂坊總廚黎致偉，教大家煮上海家常名菜回鍋肉懶人版。

回鍋肉惹味濃郁，是不少人到上海館子吃午飯的經濟之選。之所以有「回鍋」之稱，即是再次回鍋烹煮之意。先將五花肉汆水、去油，然後回鑊再炒至入味。看似多步驟，但實在不難煮，今次請來廚樂坊的總廚黎致偉，教大家煮這道上海家常名菜吧。

坊間有很多不同版本的回鍋肉，醬料與配菜亦有異，如要分類應是川式和滬式做法。而黎師傅謂上海回鍋肉配豆乾和椰菜，四川的回鍋肉則是配尖椒與蒜苗。

上海菜的精粹就是濃油赤醬，油重味濃，那麼做回鍋肉的醬料也不能輕手，「不過現代人講究健康和清淡，在下醬方面便按自己口味吧。我的配方也不會過份濃重，但就會用上自己調校的甜麵醬和麻香的辣椒油。一般家庭主婦用回在超市買到的甜麵醬和辣椒油便可。」他笑說。

▲ 懶人回鍋肉辣中帶甜，夏日佐膳一流。

改用豬腩片

他又提到可以用更常用的海鮮醬代替甜麵醬，加入這些醬，是想令到回鍋肉吃來辣中帶甜更惹味。而豆瓣醬的分量，其實可以按個人口味調整，嗜辣的話就不妨多加一些。

另外，他又提到煮回鍋肉，通常都是用一大塊五花腩肉來煮，先要氽水洗淨，再切成薄片。但今次黎師傅就教大家用懶人方法，直接用薄身的豬腩片，省掉氽水時間和步驟，實在是懶人福音。

最後他又說到椰菜烹煮時間稍長，如同一時間和其他食材同炒，怕會不腍。所以宜先炒備用，或先烚煮一會讓它變軟後，再加入和其他食材同炒至入味即可。

▲ 回鍋肉材料(湯致遠攝)

材料： 豬腩片 1包 椰菜 半個 青燈籠椒 半個 紅燈籠椒 半個 豆乾 半個

調味料： 蒜蓉 1茶匙 豆瓣醬 2茶匙 甜麵醬 1茶匙 辣椒油 隨意 老抽 1茶匙 生抽 2茶匙 紹興酒 2茶匙 糖 適量 水 少許 生粉 適量

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做法：

1.把豆乾切片、椰菜切塊。

2.將青、紅燈籠椒切塊，而豬腩片則切件。

3.先用鑊煎香腩片約八成熟，豆乾稍為煎一煎，椰菜則可用水烚一會撈起瀝乾備用。

4.以蒜蓉起鑊，跟着把以上調味料，除生粉外，先煮成醬汁。

5.調味料完融和後，加入腩片、椰菜和青、紅燈籠椒塊，快炒兜勻。

6.然後把適量生粉，再加水調和倒入快炒埋芡便成。

記者：郭秀芳