【美食速報】唯港薈「盛夏繽紛水果三重奏」每位$349起　「榴槤飄香」星馬泰下午茶嘆三款榴槤肉

▲ 唯港薈GREEN及The Market呈獻全新下午茶。（圖片由唯港薈提供）

踏入夏天，酸甜多汁的水果餐是消暑之選，位於唯港薈的GREEN及The Market皆於6月份推出「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶及「榴槤飄香」星馬泰下午茶，水果來自世界各地，包括馬來西亞榴槤、泰國芒果、法國椰子、青蘋果、檸檬及火龍果等，讓大家享受到不同地方的水果。

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唯港薈指除了有世界各地水果外，還有一系列星馬泰美食、開胃前菜、即叫即煮的自選主菜及法式甜點。而「榴槤飄香」星馬泰下午茶可讓榴槤迷可一次過品嚐三款馬來西亞頂級榴槤，預演7月尾於唯港薈舉行的「馬來西亞榴槤節」!

GREEN「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶

▲ GREEN「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶。（圖片由唯港薈提供）

由6月20日起唯港薈會GREEN會推出全新「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶，當中有12款鹹甜美點，分別以前菜、自選主菜及三層甜點架呈獻，多款法式甜品以水果造型炮製，打卡一流！還有自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬配英式鬆餅，每位客人亦可享咖啡或TWG茗茶一杯。

前菜有法式龍蝦芒果沙律，大廚以新鮮芒果搭配龍蝦而製成，可一同品嚐法式龍蝦湯。其後有新鮮炮製的自選主菜，喜愛肉類的客人可選阿根廷草飼牛柳配黑松露薯蓉及紅酒汁，牛柳肉質軟嫩且肉味濃郁，是追求健康無添加人士的首選，黑松露薯蓉增添香氣。

愛吃海鮮的人，焗盲鰽、藍青口配白酒番茄濃湯是不可錯過，水耕番茄湯底散發陣陣酒香，配上盲鰽及藍青口。香煎法國鴨胸肉配蜜糖粉紅胡椒汁、肉質呈淡淡粉紅色，口感柔軟而且鴨味濃郁，搭配蜜糖胡椒汁。另可加港幣$68可享滋味升級香煎鵝肝一件。



▲ 法式龍蝦芒果沙律。（圖片由唯港薈提供）

▲ 焗盲鰽、藍青口配白酒番茄濃湯。（圖片由唯港薈提供）

▲ 薄荷青蘋果忌廉芝士慕絲、檸檬忌廉青檸乳酪慕絲。（圖片由唯港薈提供）



最後少不了以三層架奉上的一系列甜品，大廚以不同的新鮮水果作配搭，炮製一系列水果造型甜品，包括薄荷青蘋果忌廉芝士慕絲、椰子布甸、檸檬忌廉青檸乳酪慕絲及火龍果馬卡龍等均以法式烘焙技術炮製，為夏日甜品的不二之選。

客人更可每位另加港幣$108無限享用法國氣泡酒Saint Louis Blanc de Blancs Brut N.V. 或另加每位港幣$268無限暢飲瑪姆紅帶G.H. Mumm Cordon Rouge Brut N.V 香檳。特色雞尾酒及無酒精雞尾酒只需港幣$68起。

「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶

日期：2022年6月20日至另行通知（需提前一天訂座）

時間：每日下午3時至6時

地點：大堂餐廳GREEN

價錢：每位港幣$398；每兩位港幣$698，另設加一服務費。

查詢或預訂：（852）3400 1300 或電郵至book.restaurant@hotel-icon.com

網上預訂請按此。

「盛夏繽紛水果三重奏」下午茶亦提供外賣選擇（港幣$668，兩位用），大家可透過網上商店訂購，外賣下午茶以圓錐形三層架作包裝，適合與摯愛家人安坐家中享用或於郊外野餐時享用，客人可選擇自取或另加費用以享送遞服務至香港、九龍及新界地區。

網上商店預訂日期︰2022年6月17日至另行通知（需3天前預訂）

價錢：港幣$668（兩位用）

自取地點：大堂餐廳GREEN

查詢或預訂：(852) 3400 1343或電郵至green@hotel-icon.com

網上商店請按此。

The Market「榴槤飄香」星馬泰下午茶

▲ 「榴槤飄香」星馬泰外賣下午茶 （兩位用）。（圖片由唯港薈提供）

「飄香榴槤下午茶」大受榴槤迷歡迎，有榴槤王子之稱的唯港薈行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）將於今個夏日呈獻全新「榴槤飄香」星馬泰下午茶，以東南亞風味鹹點及以榴槤入饌的甜品，客人可無限品嚐自家製D197貓山王及D24榴槤混合雪糕，以榴槤果蓉製成，令一眾榴槤迷「榴槤忘返」！每位客人享用下午茶時，可配自家製檸檬汁、冰凍果汁、即磨咖啡或茶。

下午茶底層三款是馬來西亞直送香港的榴槤果肉，分別是D197貓山王榴槤；D175紅蝦榴槤； 以及D101柔佛黃金榴槤。另外，現場還有多款海鮮下午茶美點，包括炭燒加勒比海野生龍蝦尾，伴以秘製馬來西亞海鮮醬、泰式香辣蝦、泰式蟹肉三文魚子魚餅、炭燒馬來西亞烏達魚肉、麥皮軟殼蝦等。

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品嚐過星馬泰鹹點後，大家可享用椰子榴槤燉湯，有助健脾補氣，榴槤殼內白色的瓤能滋陰降火，而榴槤核亦有補腎健胃之效。這個湯品以榴槤殼、榴槤核、貓山王榴槤果肉、椰子肉、雪耳、冬瓜、紅棗等熬製三小時，榴槤加上椰子的清香，清甜滋潤。

Danny還家鄉馬來西亞嚴選不同品種的榴槤直送到香港，炮製出多款榴槤甜點，以蝶豆花天然的藍色汁液製成的榴槤班蘭糯米飯，可與自家製榴槤班蘭咖央醬同吃，榴槤椰子蝶豆花西米杯，榴槤風味結合椰子的天然香濃，再加上椰絲增添口感。

「榴槤飄香」星馬泰下午茶

推廣日期：2022年6月27日至另行通知（需提前一天訂座）

供應時間：每日下午3時至6時

供應地點：The Market（酒店2樓）

價錢：每位港幣$408；每兩位港幣$788，另設加一服務費。

查詢或預訂: (852) 3400 1308或電郵至book.restaurant@hotel-icon.com

網上訂座請按此。

客人亦可透過網上商店訂購外賣下午茶（兩位用，港幣$648），美點有榴槤班蘭千層蛋糕、榴槤泡芙、榴槤布甸、貓山王芝士蛋糕、榴槤班蘭卷、烏龍茶啫喱等。另附送唯港薈自家製榴槤雪糕禮券兩張（單球）。賓客可選擇自取或另加費用以享送遞服務至香港、九龍及新界地區。

「榴槤飄香」星馬泰外賣下午茶

網上商店預訂日期：2022年6月24日至另行通知（需3天前預訂）

自取日期：由2022年6月27日至另行通知

價錢：港幣$648（兩位用）

自取地點：大堂餐廳GREEN

查詢或預訂：(852) 3400 1343或電郵至green@hotel-icon.com

網上商店請按此。

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責任編緝：蕭雅文