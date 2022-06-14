【飛蛾出沒】慈雲山街坊遇巨型大燕蛾飛入屋　專家籲勿觸碰教1招驅走

▲ 慈雲山居民發現有巨型大燕蛾飛進屋內。

天時暑熱，又適逢雨季，不少昆蟲出沒家中。近日有慈雲山居民發現一隻巨型昆蟲飛入家中，因不知是蝴蝶抑或飛蛾，故在網上發文詢問。因體型甚大，有網民以為是蝙蝠，但亦有網民認出是大燕蛾。本港有蟲害專家提醒，勿觸碰大燕蛾，避免其釋出的粉末致身體不適。他亦講解大燕蛾出沒原因，另教驅走方法。

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巨型大燕蛾飛進屋內

該名市民在facebook群組「慈雲山資訊交流」上載相片並發帖文表示：「請問這是蝴蝶嗎？還是飛蛾，超大。」從相片可見，有一隻黑色飛蛾張開翅膀、伏在靠窗的牆壁上，約有手掌般大。

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不少網民也被其體型嚇倒，有人直言若親身見到，會感到害怕。大部份人均認為這是蛾，而非蝶，更有網民指出這是大燕蛾，於現時這種天氣出沒屬正常，並教處理方法。事主亦回覆網民指，「已請它出廳，希望佢會自己飛走」。

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常見於炎熱天氣或雨天

往年，本港亦曾有大燕蛾飛入民居，這類事件偶有發生。香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，大燕蛾在香港並不常見，間中會在郊區、近湖或近山的住宅附近出現，通常在炎熱天氣或下雨時徘徊民宅。

釋出的粉末可致敏感不適

不過，遇上大燕蛾要留意幾點。陳澤森指，大燕蛾飛行拍翼時釋出的粉末，或會令人體產生過敏反應，程度不一。反應較輕的人士或會流鼻水、打噴嚏；但若本身氣管有問題的人士，可能會出現頭暈，甚至呼吸困難的情況。如市民出現上述情況，過敏較輕者可用清水洗面，嚴重不適者需看醫生尋求治療。

1招驅走大燕蛾

那麼，若大燕蛾飛入屋，當怎麼處理？陳澤森表示：「市民如遇到大燕蛾，千萬不要用身體接觸牠。」他解釋，大燕蛾沒有攻擊性，本身不會咬人，但牠身上釋出的粉末或會令人過敏，故不建議觸碰牠。若大燕蛾入屋，他建議市民打開窗戶，再用風扇對著大燕蛾，把牠吹走；同時，亦可戴上口罩，以防身體出現過敏反應。

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責任編輯：羅嘉欣