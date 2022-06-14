【癌症治療】免疫療法抗癌藥物試驗成功　14名直腸癌患者腫瘤消失100%康復

▲ 美國研究：免疫療法抗癌藥物試驗成功，14名直腸癌患者腫瘤消失100%康復。

癌症治療一直是全球醫學界望攻破的難題。近日在美國一項直腸癌治療研究中，有小型臨牀試驗取得驚人成果。14名直腸癌患者在進行實驗性免疫治療後全部康復，是癌症治療史上首次，在腫瘤學領域影響深遠。

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根據《新英格蘭醫學雜誌》研究結果，在美國紐約紀念斯隆－凱特琳癌症中心，14名患有帶有罕見突變的局部晚期直腸癌的患者，進行了新款小型抗癌藥物試驗。病人服用GSK單株抗體（monoclonal antibody）藥物Jemperli（學名：dostarlimab），每3周服用一次。在爲期6個月實驗性治療後，所有患者身體腫瘤全部消失，且無人需要進行後續化療，亦無人出現明顯併發症。

研究人員稱結果令人鼓舞，癌症中心醫生索西克（Andrea Cercek）表示，這有機會讓患者免於後續的手術及化療，甚至其他額外治療都不需要。加州大學舊金山分校（UCSF）大腸直腸癌專家凡努克（Alan P. Venook）也稱，患者全數康復是「前所未見」，結果非凡。

直腸癌在早期治療時存活率偏高，但放射、化療等傳統療法通常對患者身體有不同程度的損害，例如會造成永久性腸道及膀胱功能障礙、性功能障礙、不孕症。年輕女性更可能因子宮結疤而再無法懷孕。而此實驗成果證明，憑免疫療法也能治好病患，避免了化療等術後影響，病人身體功能仍會正常運行。

注意日常飲食 避免癌變

腸癌最主要原因是基因變化所致，有專科醫生建議仍可從日常習慣入手預防。結直腸外科名醫、前瑪麗醫院顧問醫生朱建華曾接受TOPick訪問表示，腸癌患者一般年齡較高，約在50、60歲之間。朱醫生表示，息肉轉化成癌症，最主要原因是基因變化所致。但他亦建議，日常生活中可避免進食紅肉（如豬牛羊）、香腸、火腿等；忌煙酒，多吃蔬果。另外，最主要還是要定期照腸鏡，一般5年一次。

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責任編輯：羅嘉欣