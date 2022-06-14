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【慶回歸】九巴月票下月起買3送1　長者7月至9月免費乘過海後路段

社會 13:00 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

今年是香港回歸祖國25周年。九巴今日（14日）宣布，推出包括「九巴月票」買三送一、憑九巴月票乘搭龍運所有路線可獲全價回贈、60歲或以上人士可免費乘搭過海巴士線的過海後路段，九巴網上商店SHOP1933指定貨品低至二五折。優惠期由7月1日起，為期3個月。

九巴月票買三送一

於7月份生效九巴月票，並成功登記，乘客可享九巴月票買三送一優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在7月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多三次月票，即可享有優惠。780元的八達通增值額將於第四張月票生效後的十個工作天至三十日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。

政府公共交通費用補貼計劃已於5月1日起，調低領取門檻至200元，若按購買四張九巴月票，計及780元八達通回贈及政府交津，每張月票平均只需392元，相等於以低至近五折優惠價。

九巴月票持有人於7月1日至9月30日優惠期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共53條路線。乘客以載有九巴月票的八達通或八達通產品，乘搭由龍運營運的巴士路線，之後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站，領取全數龍運車資回贈。有關車程不會計算在九巴月票每日十程車程內。

過海後路段  樂悠卡、長者八達通免費

60歲或以上持樂悠卡、65歲或以上持長者或個人八達通的乘客，於7月1日至9月30日優惠期間，同樣以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭所有九巴營運的過海路線於過海後路段。以路線968為例，前往銅鑼灣（天后）方向班次，過海後路段即為「西消防街巴士站」至「銅鑼灣天后總站」；往元朗（西）方向，過海後路段則為「西區海底隧道巴士站」至「元朗（西）總站」。

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責任編輯：余思嵐

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