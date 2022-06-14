【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000

▲ 有港媽託留英讀書的女兒在歐洲代買名牌袋，入境英國時被徵稅罰款共700鎊，非常肉赤。

港人因疫情太久沒有旅遊，很容易忽略各國的最新入境政策，不小心造成損失。一名港媽在網上發文訴苦稱，拜託了其英國留學的女兒在歐遊期間購買名牌手袋，當返回英國入境時，卻被海關徵稅連罰款高達約700英鎊（約6,700港元)，結果總開支比在香港買的，還要貴3,000元。

港媽在「親子王國」討論區以「手袋路經英國被打稅」發文表示，女兒在英國做半年交流生，趁假期與朋友歐遊，並幫她在歐洲購買一個價值約3,500歐元（約2.9萬港元）的名牌手袋，之後女兒把名牌袋連盒放入一個大行李箱飛返英國。

怎料，女兒抵英入境時被海關人員抽查行李，要求支付約600英鎊稅項，再加沒有報關的罰款100英鎊，合共需繳交700英鎊（約6,700港元)。女兒曾向海關人員解釋，過幾日會帶同貨品離開英國，但不獲接納，海關人員更表明，即使她離英時都不會獲得退稅。

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英國脫歐修改入境政策

港媽心痛女兒「被海關嚇死」，又稱女兒已經在歐洲辦理退稅，因以前女兒跟他們去歐洲都是這樣帶著物品一國過一國，「老實講我都唔知要報（稅）」，誤以為退稅就等於報稅。想不到今次女兒入境英國要打稅，結果名牌袋的總開支比在港購買再貴3,000元。

我C9仔（師奶仔）第一次買貴袋，阿囡話euro低位，貪平少少點知搞出大頭佛。

不少網民都驚悉英國修改了入境政策，有網民解釋因為英國已脫歐，去年1月1日已更改入境政策，「疫情大家少咗旅遊冇為意啫」、「脫歐後唔同玩法啦，我哋歐洲買英國嘢都要俾稅」，還貼出連結可以預先檢查入境物品是否需繳稅款。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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港媽看過網民的留言後，都表示長知識，「自己太久冇旅行，都脫節，我同佢都上咗寶貴一堂」，希望今次分享事件能警醒網民，入境英國時要留意稅款問題。

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責任編輯︰王明芳