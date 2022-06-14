【虎媽狠招】5歲女童無做功課遭母嚴懲　綁手腳烈日當空獨留天台曝曬

▲ 印度一名5歲女童因沒做功課，而遭母親嚴懲。

家長經常為孩子做功課之事而動氣，面對小朋友不肯做功課只能循循善誘。不過，印度就有一位媽媽使出狠招，對付沒做功課的5歲女兒。女童被媽媽綁手腳後，在烈日當空下獨留天台曝曬，畫面相當可憐。

女童無助哭泣掙扎

綜合外國傳媒報道，事發於印度德里在本月2日下午約2時，從鄰居拍攝的影片可見，該名5歲女童躺在天台上，她的手腳被繩索捆綁，雙手反綁在身後。當時天氣炎熱，女童狀甚痛苦，無助哭泣起來，雖然她不斷掙扎卻沒有結果。

女童因未做完功課而遭媽媽嚴厲懲罰，在氣溫高達攝氏43度下，媽媽將女兒丟在天台約5至7分鐘。當時女童的爸爸不在家，他事後受訪時表示，其父看到孫女被綁在天台後，立即致電告訴他，而爺爺回家時已把孫女鬆綁。

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母親經常體罰子女

爸爸得悉事件後趕返家，妻子如實指出因女兒無做功課，因而懲罰她，他已訓斥妻子的行為不當。鄰居拍攝的影片在網絡瘋傳後，他亦再次指責妻子。女童的家人透露，這不是女童媽媽首次不當處罰孩子，直指她經常體罰子女，也從不聽別人勸告。

事件引起當地社會熱議，警方亦介入，以涉嫌虐兒拘捕女童媽媽。不過，始終未有交代女童被媽媽懲罰後的情況，不知她有否燒傷或中暑。

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責任編輯︰王明芳