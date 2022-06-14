【空中救援】乘客搭長途機口吐白沫全身抽搐　癲癇發作幸獲同機醫生急救無恙

▲ 一名乘客在飛機上癲癇症發作，幸獲同機醫生施行急救。

日本朋友G小姐在群組分享了一件事。

某日上班途上，她忽然癲癇發作。由於事出突然，她來不及找地方坐下休息，便失控昏跌在火車上。

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當她醒過來時，發現身旁有一男一女的陌生人，在熙來攘往的人潮中安靜溫柔地給她作伴。G小姐記起這兩人就是剛才排隊站在她前面的乘客，大家一起走進車廂，但不久她已失去意識。

她看到月台車站的名稱，發現只過了兩個小站，不是上班一族的目的車站。G小姐知道這兩位素未謀面的路人為了確保她的安全，犧牲了自己的時間，或許會遲了上班，但仍陪伴她在平台上等候救援，令她很感動。

想起在機上發病的癲癇症乘客。有次，一名乘客被發現躺在洗手間門外，口吐白沫，臉上有血，渾身抽搐，情況危急。空姐馬上緊急廣播呼叫醫生乘客相助，並立即通知機長相關情況，或需準備改航的工作。

剛好飛機上有一名醫生，初步檢查發現，該乘客突發抽搐時，咬傷了自己的手指。隨後他恢復意識，醫生判斷該病者可能因沒吃早餐，低血糖誘發癲癇，並無生命危險，所以飛機繼續行程。之後，病者血壓回復正常，但還是出現了兩次小癲癇。最後航機順利降落，航空公司按病者意願，把他送往醫院治理。

長途旅行容易令人疲勞，而飛機在飛行過程中遇到氣流顛簸，部分乘客會感到恐懼不安，精神緊張正是誘發癲癇發作的一個重要因素。

癲癇患者當然可以坐飛機。若獨自出門，最要緊是隨身攜帶資料卡，列明自己的病史及緊急聯絡人，倘若發生意外，航空公司便能及時正確處理。

全文刊於《經濟日報》，原題為「癲癇發作」