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【父親節2022】大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」

休閒消費 13:10 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

大富翁夢想世界xGO Museum推出「父親節同行優惠套票」。

父親節將至，香港大富翁夢想世界™ x GO Museum特別推出「父親節同行優惠套票」，為一家大細、男女老幼、粉絲及遊客提供慶祝父親節一個好選擇，香港大富翁夢想世界™ 今次特意聯同山頂另一嶄新景點GO Museum推出父親節期間限定「父親節同行優惠套票」，讓大家可以同Daddy一齊遊玩山頂兩大景點。
 
現購買「父親節同行優惠套票」可獲 香港大富翁夢想世界™ 及GO Museum場館9折餐飲優惠及期間限定「大富翁鬍鬚曲奇」(乙塊)，向Daddy表達心意之餘，亦可傳遞並增添大富翁的樂趣！曲奇數量有限，送完即止。

GO Museum是香港一個以光影藝術為主題的新型展覽場地，以嶄新效果展現藝術題材。並與多個知名藝術團體合作推出聯乘展覽，展示過去現在及未來的作品，特別的視覺設計為一眾愛好影相和拍片的粉絲們帶來不一樣的體驗。

大富翁夢想世界是今年父親節好去處之一。

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編輯:王明芳

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