【死因研訊】渣馬跑手暈倒後不治死因續訊　專家指比賽場地應設心臟除顫器

▲ 前急症科醫生甘澤華。（資料圖片）

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因研訊今（14日）續。前急症科醫生今繼續以急救醫學專家證人身份作供指，主辦單位應在比賽場地人口稠密處設置自動體外心臟除顫器（AED），急救員應可花3分鐘來回為患者施用AED，否則每延誤1分鐘，心臟停頓患者存活率便下降7至10%。

前急症科醫生甘澤華今繼續讀出他為涉案事故撰寫的報告。甘供稱，自動體外心臟除顫器（AED）應置於比賽場地中，人口最稠密的地方，亦應放在經訓練的急救員附近，最理想的距離是約120米，讓急救員可花3分鐘來回，便可為患者施用自動體外心臟除顫器。

甘又指，當急救員替患者進行心外壓期間，其他工作人員應盡快取得自動體外心臟除顫器，若在第1、2個心外壓循環後的2至4分鐘後，自動體外心臟除顫器仍未送到，工作人員應再作跟進。甘解釋，對於心臟停頓的患者，每遲1分鐘使用自動體外心臟除顫器，存活率就會下降7至10%。

甘又認為是次事故中，並沒有任何人紀錄死者李文德暈倒的確實時間，以及第一名馬拉松工作人員接觸死者的確實時間，而工作人員與控制室職員的溝通內容也沒有紀錄，工作人員可能未有提供足夠資料，以顯示死者情況急需救護車。甘又質疑職員在死者心臟停頓後，沒有向控制室提供相關資訊，以顯示需加快派遣救護車。

甘又指急救員需步行2公里才到達死者暈倒的地方，有明顯延誤，而主辦單位香港業餘田徑總會雖然有安排醫療服務，卻沒有任何具體服務承諾協議。

針對死者妻子廖美寶的質疑，甘指出，急救員對死者作出的臨床治療、氣道保護以及心外壓，均屬合理的治療，但救護車需時25分鐘才到達，亦屬明顯延誤。

甘又作出建議指，馬拉松工作人員及急救員應獲發通訊設備，以加快聯絡控制室，急救員的個人手機只屬後備。而工作人員及急救員亦應按照既定模式，向控制室匯報患者情況，包括患者的醫療問題、生命跡象及所需治療，以及是否需要救護車或其他醫療設備，以協助控制室將患者分類。

甘又建議主辦單位可增設電單車救護車，以運送醫療設備，減低成本。

涉案死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被送院，延至1月24日離世。

聆訊今午續。

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記者：楊詠渝