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【心裏美】王浩信新片演補習天王　余香凝陀B演親情戲更投入

娛樂 13:43 2022/06/14

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王浩信飾演補習名師。

由余香凝、王浩信及吳岱融主演的情電影《心裏美》，故事以香港熱門話題「教育」為切入點，反映本地師生每日都要面對的巨大挑戰及重重矛盾外，從中更帶出一段天生不兩立的補習天王與學校教師之戀。

最新影片推介：黃婉華專訪

戲中王浩信飾演在學界受歡迎程度可媲美「Mirror」的補習天王K.K.Ho，他有一句應援口號「Stars Were Fully Booked，星星任我捉」，學生每次上堂都會揮動螢光棒喊個不亦樂乎。

王浩信余香凝爭執

至於余香凝飾演傳統學校教師Miss Lee，劇情交代她某次「踩場」看看這位「搶走」了她學生的補習天王是何方神聖。

王浩信跟余香凝扮演一對情侶。

甫一見面便看見課室佈置得有如演唱會場地，而所有學生都為王浩信吶喊助威，頓時對KK無限反感，偏偏KK卻對這位固執愛學生的Miss Lee一見鍾情，兩人身份天生對立，令KK要追到Miss Lee難如登天。

劇組於拍攝時為求迫真，為王浩信設計多款「天王海報」，更做成燈箱放在補習社，王浩信謂拍攝時見到自己的廣告燈箱，十分能幫助他投入角色。

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初演情侶零尷尬

余香凝在拍攝時已懷孕，這是她帶著寶寶第一部一起拍攝的電影，因此印象深刻，亦因當時快為人母，演這部有父女情、師生情的電影時別有一番滋味在心頭。

戲中王浩信與余香凝初演情侶，二人郎才女貌十分登對，他們都讚對方是十分專業的演員，因此即使剛認識便要飾演情侶，都毫不感到尷尬，演來十分自然。

撰文 : TOPick柴犬出動

王浩信 余香凝 吳岱融 電影 演員 娛樂行業

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