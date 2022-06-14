【癌症殺手】乙肝帶病毒者患肝癌率高100倍　醫生：腹痛嘔吐是腫瘤增大徵狀

▲ 乙型肝炎可演變為肝硬化，甚至是肝癌。

肝癌是本港第五常見癌症，2019年錄得超過1,800宗新症，男女患者比例約為3.3比1。肝癌的風險因素包括乙型及丙型肝炎、吸煙、酗酒等，其中乙型肝炎（簡稱「乙肝」）是本港最常見的肝癌風險因素。

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約一成港人染乙肝

據估計，全港約一成人口是乙肝帶病毒者，或曾經感染乙肝，當中四分一會演變成肝硬化，繼而演變成肝癌。「乙肝」是一種病毒感染，會令肝細胞不正常地生長，甚至出現基因變異。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會比一般人高100倍，其病情演變速度則視乎肝炎病毒的活躍程度而異。

當感染乙肝病毒後，一般至10年後才會出現慢性肝炎，再過20年後會演變成肝硬化，肝硬化後約20至30年後才會演變為肝癌。整體而言，由感染到乙肝病毒至演變成肝癌約需50至60年，但近年肝癌患者普遍於4、50歲發病，個案亦有上升趨勢。

至於丙型肝炎在本港不及乙肝普遍，但丙肝帶病毒者患上肝癌的風險更比一般人高150倍。另外長年酗酒亦會引致肝硬化，由於基因變化需時，患者可能在2、30年後發病。

早期肝癌似消化不良

肝臟即使出現癌變，但早期肝癌的徵狀並不明顯，直至腫瘤逐漸增大才會導致類似消化不良的徵狀：

近橫膈膜位置或胃部（右上腹）不適、疼痛

食慾不振、體重下降

噁心、嘔吐

發燒、昏睡

肝臟腫脹會刺激橫隔膜連接右肩的神經，導致右肩疼痛

肝癌發展至後期，更會出現眼黃、腹脹、右上腹有硬塊、小便呈茶色、大便呈淺灰色等徵狀，癌細胞亦有機會經血液和淋巴擴散至身體其他部位。

肝纖掃描助高危人士篩檢肝癌

當懷疑病人患上肝癌，醫生會先為病人進行驗血測試肝功能，以及進行腹部超聲波檢查。現今常用的是肝纖維化掃描（FibroScan），屬無痛檢查，平均只需一分鐘便可以量度肝臟內的脂肪積聚及纖維化的程度。此掃描適用於有肝炎、中央肥胖、三高、家族病史、乙肝或丙肝帶病毒者，或經常飲酒等高危人士，有助更早診斷肝臟異常情況。

若在超聲波檢查中發現陰影，病人或需要進一步接受電腦掃描或磁力共振掃描，更精確地得知腫瘤的位置及大小。至於透過驗血檢測腫瘤標記「甲胎蛋白」（Alpha Fetoprotein，AFP），由於只限檢測到已擴散的癌症，故一般不作篩檢之用。

醫生會根據活檢結果確定癌細胞的類型，以及腫瘤的大小、位置、擴散程度、病人的身體狀況，考慮治療方案。早期肝癌可以用手術方式切除，或利用射頻消融術以高溫殺死癌組織，目前亦有不同的放射治療、標靶藥物等方法，用於治療不適合接受手術或作局部消融治療的病人。

接種疫苗、少飲酒、注意血液及體液接觸

如果性伴侶、配偶、家人為乙型肝炎患者，應接種三針乙肝疫苗。港人普遍已接種相關疫苗，但驗血後如發現身體未有抗體則可補打。

小心血液接觸，例如避免共用刀片、針筒

乙肝和丙肝可透過體液傳染，因此性接觸時應使用安全套，同性戀者尤其注意

節制飲酒，根據世界衞生組織（WHO）標準，男女每星期飲酒量不應多於14個單位（每單位相等於一杯標準紅酒／白酒／香檳／烈酒或半杯啤酒）